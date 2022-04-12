В Ужгороді відкрили коворкінг Nazva.Space

Колишній ужгородець Макс, який з пачатком війни повернувся до рідного міста та його друг-кримчанин Олексій, разом відкрити коворкінг.

– Я серійний підприємець родом з Криму. Мій основний бізнес – це виробництво і експорт збройних аксессуарів, який ми почали в 2014 для потреб ЗСУ, а потім сфокусувалися на продажах в США. Ще до війни ми планували свої дії і обрали Закарпаття як місце, куди ми будемо перевозити наш бізнес. Коли я сам переїхав в Київ у 2014 в мене було мало знайомих і коворкінг, який називався «Часопис» став для мене місцем для ассиміляції і методом знаходження нових друзів і проектів. Мені дуже подобались робоча атмосфера ікомʼюніті, яке вони створили і те, як там було працювати серед інших людей. У нинішній ситуації я розумію, що багато людей мають такі ж самі питання і таке місце може дуже допомогти повернутись усім до роботи і відновлення економіки країни, – каже Олексій.

Макс – маркетолог, пряцює тім-лідом в айтішній компанії, профіль якої це корпоративний софт. Родом з Ужгорода, проте переїхав в Київ після закінчення вишу у Великій Британії, де навчався за фахом. Вже 10 років працює в IT.

– Коли розпочалось вторгнення, відразу вирішив переїхати в рідне місто, котре завжди займало в моєму серці особливе місце. Мені пощастило – наша компанія намагалась функціонувати і кожен, в кого була можливість працювати – працював. Але не всім це було комфортно. В декого вдома багато людей, в когось не було ніякого інтернету, в інших навіть не було стільця або столу придатного для 6-8 годинного робочого дня. Одним з таких людей був я. Це саме і підштовхнуло мене до думки відкрити місце, куди б могли приходити люди попрацювати в комфортному просторі. Де тихо, порівнюючи з кафешками, де ми наразі бачимо багато людей з лептопами. Де стабільний інтернет, де є переговорна кімната, – розповідає Макс.

Вартість одного робочого дня 250 гривень. Час роботи: 10:00 – 20:00

Більше про коворкінг на сайті nazva.space

Телефон: +38 (066) 291 36 01

Varosh