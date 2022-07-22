Переселена медицина: історії лікарів, які через війну переїхали з Харкова до Ужгорода

У цьому відео розповідаємо про трьох лікарів із Харкова, які через війну переїхали до Ужгорода. У Харкові в них залишилися свої клініки — частково пошкоджені та під загрозою повного знищення.

Наразі всі троє працюють в ужгородському Вітамін Медичний Центр.

Олена Лісовець, лікар-отоларинголог, хірург. Співзасновниця приватної ЛОР-клініки у Харкові “Династія”. 27 років медичного стажу, автор і співавтор наукових публікацій.

Оксана Ярошенко, лікар-анестезіолог. 25 років працює пліч-о-пліч із пані Оленою.

Дві лікарки живуть на два міста: тиждень — в Ужгороді, тиждень — у Харкові. Вони постійно доправляють гуманітарну допомогу на схід.

Олексій Велігоцький, лікар-хірург. 35 років медичного стажу. Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ендоскопії та хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти. Автор близько 40-ка офіційних винаходів, понад 300-та наукових публікацій. Заснував хірургічний стаціонар у приватній клініці Л+ Салюс.

Вони розповідають про життя до війни і теперішнє, про 24 лютого і переїзд до Ужгорода, та про те, як вони освоїлися на Закарпатті.

Відео: Антон Рижих, Евеліна Гурницька, Varosh