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Війна

Паралельне навчання за кордоном та в Україні

10 Лютого 2023 31

Через повномасштабну війну в Україні у багатьох школах та гімназіях Франції, Німеччини, Словенії, Польщі, США, Канаді та інших країнах світу тепер можна зустріти українських школярів та студентів.

Журналісти «Першого Криворізького» поспілкувалися зі школярами, які навчаються у німецькій та українській школах одночасно. А ще ми розпитали вчителів, які намагаються організувати якісний освітній процес в онлайні.

Фото: школа у місті Нойштадт ан дер Вайнштрассе. Даніїл Токмаков

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