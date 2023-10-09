Олександр Гоменюк (ГуцулВуду): лікар “бородатих дітей”

Олександр – начальник евакуваційного відділення медичної роти однієї з механізованих бригад.

“За цивільним фахом я дитячий ортопед-травматолог, ну і тут зараз я виконую практично ту саму роботу, тільки діти трошки старші і часто бородаті”.

Бажання поспілкуватись з Олександром було давно. По-перше, наші батьки колись товаришували у Мукачеві, вони були військовими. А по-друге, під час війни я слідкую за тим, що він пише на Фейсбуку. Не можу погодитись з усім, що він каже, але розумію, що в багатьох різних речах ця людина близька мені по духу. Лікар, що виймає уламки з людей, у вільний від роботи час веде дуже цікавий паблік «ГуцулВуду», де публікує контент про історію гуцульщини. Рідний брат Олександра Іван так само військовий і зараз видав книгу «Мурашник», що розповідає про межі заходу України через призму історичних подій останніх століть.

Тож я вирушив у бік Сходу, аби зустрітись з ним і записати відео. Мабуть, не варто в наш час описувати конкретно локації, військові частини, а також казати все, що бачив, тому нехай глядач відкриє для себе лише людину, на якій варто зосередити свою увагу. Варто зауважити, що під час цієї поїздки я зміг більшою мірою відкрити для себе місто Дніпро. Мені дуже допомогли хлопці з «Модуля» – це творчо-волонтерське ком’юніті, яке має на своєму балансі власне робоче авто, яким вони зі мною поділились.

Говоримо з Олександром про лікування військових, римську імперію та… Гуцульщину.

Цей матеріал вийшов у співпраці Varosh з Радіо «Єден», за що ми дуже вдячні Олексію Уманському, який і реалізував це відео і був і за журналіста, і за оператора.

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