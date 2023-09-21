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Війна

“Ми знаємо, за що ми боремося”. Історії військових з Луганщини

21 Вересня 2023 22

Троє героїв сьогоднішнього репортажу – військовослужбовці ЗСУ. Усі троє родом із Луганської області. Один із них пережив російський полон ще у 2014 – побував на підвалі. Другий – втратив сина у боях за північ Донецької області. Третій неодноразово отримував поранення, але повертався на передову.

Ці наразі бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади ведуть бої за Білогорівку, намагаючись не дати ворогові продовжити повзучу окупацію східного регіону. Кожен із цих хлопців, щодня наближаючи перемогу України, вірить, що незабаром зможе ступити на поріг рідного дому.

Varosh.

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