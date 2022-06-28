FAMILY LEMONADE: Як пара з Києва почала нове життя в Ужгороді та заснувала бренд натуральних лимонадів

В Ужгороді зʼявилася лабораторія лимонадів FAMILY LEMONADE. Це смачні й натуральні напої. Бренд заснувала сімʼя з Києва — Антон та Олена Фролови. Пара переїхала сюди з початком війни.

У цьому матеріалі розповімо про Антона й Олену, їхнє нове життя на Закарпатті та про лимонадну нішу в гастрономічному Ужгороді.

До війни Антон 10 років працював у ресторанному бізнесі. Бармен і бар-менеджер у ресторанах та нічних клубах.

Кілька років тому хлопець почав розвиватися саме в управлінському векторі, тим паче його освіта повʼязана з менеджментом та економікою. Відтак пройшов курси з проєктного менеджменту і почав організовувати бар-території на івентах, як-от MRLP-фестиваль, Atlas Weekend, Ostrov Festival.

— Я співпрацював із такими зірками як Monatik, Dorofeeva та Дантес, Ivan Dorn. З ними ми співпрацювали через компанію Bacardi-Martini Ukraine. Я організовував для них роботу бару, підбір персоналу та виконував функцію контролю.

Олена завжди є партнером та мотиватором Антона.

На початку війни родина з маленькою дитиною переїхала до Ужгорода. І за місяць виник задум створити лимонадну справу.

— У нас зʼявилася ідея дати цьому місту смачний і якісний продукт. Літо було попереду, то ми вирішили збудувати стріт-бар у затишному місці та зі смачними й натуральними лимонадами. Наш проєкт FAMILY LEMONADE спочатку був у центрі міста, на набережній Незалежності, 6. А тепер — у Боздоському парку, навпроти ресторану Роза і русин.

Лимонади від Антона з Оленою:

оригінальні й натуральні;

власного виробництва та з любовʼю до своєї справи.

— Наша мета — дати містянам якісний, натуральний та смачний продукт, і показати, що сиропи можна виготовляти самостійно. До речі, у лінійці лимонадів маємо козир — лимонад без цукру, який вже отримав високу популярність.

Є 6 варіацій напою:

Ромашка-апельсин;

Цитрусовий;

Троянда-лічі;

Вишня-мигдаль;

Полуниця-лаванда;

Маракуйя з апельсином та корицею (без цукру).

Плануються нові поєднання.

— Ми з пристрастю та від щирого серця робимо свою справу, робимо це смачно, робимо це якісно. Нам важливий високий рівень обслуговування, щоби кожен наш гість залишався задоволеним та захотів прийти до нас знову.

Фроловим важлива естетика їхнього стріт-бару. Замовили виготовлення в ужгородського бренду WoodRoom, який спеціалізується на авторських виробах із дерева.

Адреса: Ужгород, Боздоський парк, навпроти ресторану Роза і русин

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Евеліна Гурницька, Varosh