Біль війни через сукню — мистецький фотопроєкт з Ірпеня

Мисткиня з Києва, Олександра Верховська, пошила 3 сукні, що символізують пережитий українцями біль під час війни з росією. А фотограф із Закарпаття Богдан Магдич через фотооб’єктив зафіксував ці емоції в Ірпені.

Після двотижневого переховування від бомбардувань у київському метро, Олександра була змушена переїхати до бабусі у Франківськ. Там, разом з чоловіком волонтерила та шила спорядження для ЗСУ. Проте морально волонтерство не допомагала художниці. Їй хотілося, донести світові весь жах, який вчиняють окупанти.

— Коли оприлюднили новини з передмість Києва, я зрозуміла, що маю голосніше кричати, — каже Саша в інтерв’ю для The Village Україна.

Олександра почала шити сукні, в які вкладала відчуття, навіяні війною. Сорочки шила на собі з простирадел і наволочок, а потім фарбувала. Цей процес називає “тілесною психологічною роботою”.

— Моя знайома психологиня розказала, що існувала жіноча практика “камзол відпущення”. Жінки шили довгу сукню і в неї вкладали весь біль, який відчували. Виходить, так само робила і я.

Кожна сукня має свій символізм. Наприклад, червоний колір на сорочці означає кров, а чорна сукня зображає всі міста, які перебувають в окупації.

Фотограф Богдан Магдич зізнається, що емоційно було важко працювати над проєктом.

— Ми знімали на руїнах будинків, що лишилися після російських обстрілів у Ірпені.

Саша хотіла передати нашу сьогоднішню історію, і ту трагедію, яку відчуває кожен українець. Тому вирішили, що потрібне саме це місце, де спалені будинки та вбиті невинні люди…

Але одна справа бачити ці кадри в інтернеті, а інша — на власні очі. Це — невимовний біль, лють та ненависть, які зросли в рази, як тільки ми заїхали в Ірпінь…

— Ми хвилювалися, як відреагують люди чи не будуть проти. На щастя, всі ставилися з розумінням й дали можливість зайти до зруйнованої квартири. Всі розуміють, що про ці події потрібно розповідати, ба більше — про них треба кричати на весь голос.

Для мене це був складний, болючий, але водночас й дуже важливий проєкт. Адже кожен із нас зараз на своєму фронті. Через своє мистецтво ми повинні показувати ці історії й змушувати світ не забувати. Вдячний Саші за співпрацю і за можливість бути корисним.

Галина Гичка, Varosh

Фото: Богдан Магдич

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Іnstagram та Тelegram.