2023 настав: що може бути перешкодою для закарпатської журналістики

Якщо 2022-й рік, наставши у календарі, давав комусь надії чи сподівання на нове краще, то в час приходу 2023-го, в силу зрозумілих причин, багато хто подумав: аби лише не гірше, раніше вже й не так погано було. Те саме можна віднести й безпосередньо до сфери закарпатської журналістики: у довоєнний період не все гаразд було, але якось було, а от 2023-й, коли війна, на жаль, триває, щось для медіа може бути і гірше. Гірше для медіа – гірше для ситуації із свободою слова в регіоні.

В країні триває війна, країна продовжує оборонятися від російського ворога. Війна впливає і на ситуацію у медійній сфері й у найзахіднішому регіоні країни – Закарпатті. Найперше, напевне, це відображається у контенті. Новини про ситуацію на фронті, звістки про подвиги героїв і героїнь ЗСУ та інших силових структур, сумні повідомлення про втрати захисників та захисниць – це все є у друкованих та електронних ЗМІ. У більшості випадків – це повідомлення із офіційних джерел, зокрема пресслужб чи верифікованих сторінок соцмереж. Така тенденція спостерігалася у 2022-му році, така тенденція, можемо зробити прогноз, буде і у 2023-му. Відсутність ексклюзивного контенту на цю тему пояснюється відсутністю в області медійників, що спеціалізуються на такій темі. Відсутність таких журналістів і журналісток пояснюється фактичною неможливістю регіональних ЗМІ замовляти подібні матеріали за ринково привабливу оплату авторам.

Волонтерство, допомога постраждалим воїнам або ж вимушеним переселенцям – ще одна тема, що помітна у контенті закарпатських медіа з 2022-го року і буде, найімовірніше, у 2023-му. Тут окремі ЗМІ можуть подати й ексклюзивну інформацію, оскільки є медійники, що працюють саме над такою тематикою. Це стало можливим завдяки тому, що окремі ЗМІ чи безпосередньо самі медійники і медійниці отримали ґрантову підтримку на реалізацію окремих проєктів щодо висвітлення теми волонтерства чи життя у регіоні вимушених переселенців.

Одним із викликів, з якими може зіткнутися журналістика в регіоні цього року, це економічне виживання. На жаль, ринок реклами на Закарпатті й раніше не був на найвищому рівні, а зараз, в умовах війни, – і поготів. У 2022-му в Ужгороді припинила мовлення комерційна радіостанція «Версія ФМ». За даними автора, перестала виходити газета «Ясно». Це ще один доказ, що з точки зору комерції закарпатські ЗМІ переживають не найкращі часи і, можливо, рік 2023-й для окремих «традиційних» ЗМІ – газети, радіо чи телеканалу, може виявитися останнім.

Станом на початок 2023-го, за даними автора, в області продовжили виходити друковані ЗМІ – «Новини Закарпаття», «РІО», «Карпатський об‘єктив», угорськомовні видання «Карпаті ігоз со» та «Карпатойло». Років 10 тому список газет був в рази більшим, але це вже історія.

Відсутність справді впливової незалежної електронної газети (чи то пак – онлайнмедіа) – ще один фактор, який можна віднести до негативу в історії сучасної закарпатської журналістики. Попри окремі успішні кейси розвитку комерційних онлаймедіа, у тому числі – за рахунок ґрантової підтримки від різних донорів, за спостереженнями автора у закарпатському регіоні ще немає одного чи кількох сайтів, які б мали істотний вплив, які б мали беззаперечну довіру аудиторії, які б мали повноцінний штат журналістів із можливістю висвітлювати різні теми. На жаль, рік 2023-й не дає багато оптимізму щодо покращення цієї ситуації.

Щодо навмисних перешкоджань свободі слова на Закарпатті, то у 2022-му році таке проявлялося, як правило, у ненаданні розпорядниками їх публічної інформації у відповідях на запити. Можемо зробити прогноз, що подібна тенденція збережеться й цього року. Особливо зважаючи на те, що окремі розпорядники можуть не ділитися своєю публічною інформацією, посилаючись на воєнний стан. Або ж, наприклад, на технічні причини, пов’язані, насамперед, із відключенням електроенергії.

Один місяць 2023-го року вже позаду. Наступні одинадцять покажуть, яка ситуація із свободою слова у найзахіднішому регіоні країни. Зокрема – які виклики постали перед закарпатською журналістикою у рік Кролика і чи зуміє вона їх подолати.

Ярослав Гулан, регіональний представник ІМІ в Закарпатській області

Фото: Детектор медіа