20+ можливостей для закарпатського бізнесу під час війни: гроші, клієнти, стажування

У цьому матеріалі зібрані актуальні можливості підтримки бізнесу.

Ідеї оформив ужгородець Юрій Балога з командою. Він керує ужгородською консалтинговою компанією UDC, а також веде ютуб- і телеграм-канал Фінансова няня, де розʼяснює зміни в податках і загалом новації для підприємців.

Окрім того, зі стартом війни компанія створила Центр підтримки бізнесу. А там — безкоштовна правова, бухгалтерська та фінансова підтримка бізнесу, для переселенців.

Ось перелік можливостей. Тут йдеться про різні види підтримки: гроші, залучення клієнтів, стажування, менторство. Варто звернути увагу на дедлайни.

20 000 євро безповоротної допомоги для релокованих підприємств

Коли? До 6.06.2022.

Де? Закарпатська, Львівська області.

Галузі : всі галузі.

Суть:

Грантова програма спрямована на підтримку малих підприємств, які перемістилися або перебувають в процесі переміщення до Львівської або Закарпатської областей через бойові дії в окремих областях країни.

Головна мета проєкту — підтримка економіки України шляхом відтворення робочих місць, відновлення виробництва та задоволення попиту цивільного населення на товари та послуги, які є критично необхідними.

4500 євро безповоротної допомоги для мікробізнесу та ФОП від МОМ

Коли? Д о 6.06.2022.

Д Де? Закарпатська, Київська, Львівська, Сумська, Чернігівська області.

Галузі : HoReCa, ІТ & телекомунікації, Агро & харчова промисловість, Важка промисловість, Легка промисловість & мода, Перевезення & логістика.

Суть:

Грантова програма спрямована на підтримку чинних мікропідприємств (до десяти робочих місць) в таких областях України: Львівська, Закарпатська, Київська (окрім Києва), Чернігівська та Сумська. Представники вищевказаних категорій бізнесу, які нещодавно перемістилися до зазначених областей, також запрошені до конкурсу.

Головна мета проєкту — підтримка відновлення економіки України шляхом сприяння самозайнятості в умовах скорочення ринку праці.

Також це створення можливостей для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та задоволення попиту цивільного населення на товари та послуги, які є критично необхідними, в тому числі, в місцях з високою концентрацією ВПО.

Компенсація % за кредитами для аграріїв Львівської області

Коли? До 31.12.2022.

Де? Львівська область.

Галузі : Агро & харчова промисловість.

Суть:

Фінансова підтримка шляхом компенсації відсотків за банківськими кредитами та відсотків (комісії) за супроводження договорів фінансового лізингу.

Підтримка надається в розмірі 1,5 облікової ставки НБУ, що діє на дату нарахування відсотків, але не більше ставки, передбаченої угодою.

Максимальна сума фінансової підтримки — 200 тисяч гривень. Актуально для аграріїв Львівської області.

Конкурс інноваційних підприємств у галузі охорони здоровʼя WISH Innovation Award Program 2022 for Health Innovators

Коли? До 15.06.2022.

Де? Всі області.

Галузі : Медицина & здоров’я.

Суть:

Мета проєкту — покращити екосистему охорони здоров’я, підтримуючи інновації в галузі охорони здоров’я. Це можна зробити шляхом демонстрації роботи інноваторів на світовій арені, поєднання їх із потенційними інвесторами та наставниками. Мова проєкту: англійська.

Платформа Keep going для підтримки малого бізнесу

Коли? До 31.12.2022.

До 31.12.2022. Де? Всі області.

Всі області. Галузі: Всі галузі.

Ось лінк на платформу.

Суть:

Мета Keep Going — надати імпульсну грошову й інформаційну підтримку власникам малого бізнесу, а також людям творчих професій, які залишилися в Україні, працюють надалі або шукають можливості повернутися до роботи. На сайті Keep Going вони можуть розповісти про свій досвід роботи за воєнного часу та подати заявку на отримання грошової допомоги.

Платформа Safeuastartups для підтримки українських стартапів

Коли? До 31.12.2022.

Де? Всі області.

Галузі : Всі галузі.

Ось лінк на платформу.

Суть:

Український стартап-фонд продовжує допомагати стартапам і запустив платформу для мечингу пропозицій від партнерів та стартапів, які потребують підтримки. Таким способом інноваційна компанія на ранньому етапі розвитку може отримати фінансування, сервіси, контакти, допомогу з релокацією.

Підтримка релокованих стартапів у Польщу

Коли? До 6.06.2022.

Де? Всі області.

Галузі : Всі галузі.

Набір стартапів у PUSB (Polish-Ukrainian Startup Bridge) for #techfugees — нова ініціатива для підтримки українських стартапів, які шукають тимчасовий прихисток у Польщі, або які вже туди релокейтнулися. Це можливість отримати 10 тисяч злотих, безкоштовний коворкінг у Варшаві, менторство та підтримку, що допоможе інтегруватися в польський ринок.

Стажування у США SABIT «Ланцюг поставок для Євразії»

Коли? До 20.06.2022.

Де? Всі області.

Галузі : Навчання і консалтинг, перевезення і логістика.

Суть:

Програма ділових стажувань від Міністерства торгівлі США оголошує набір на стажування в галузі логістики «Холодний ланцюг постачань». Це навчання до двох тижнів у США: можуть бути заняття з політики, законодавства, стандартів, сертифікації, розробки бізнес-планів, міжкультурних переговорів, а також управління асоціаціями та підприємствами.

Навчання доповнене візитами на обʼєкти та зустрічами з американськими компаніями і асоціаціями, які їх підтримують.

Підтримка агропідприємств, які очолюють жінки

Коли? До 30.06.2022.

Де? Всі області.

Галузі : Агро та харчова промисловість.

Суть:

ГО «Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі» в співпраці з міжнародними партнерами втілює ініціативу Help Women Agro in Ukraine. Йдеться про підтримку українських підприємиць, які працюють в аграрному секторі та постраждали від війни з росією.

Є такі види підтримки: фінансова, менторська, медійна, підвищення кваліфікації, вихід на зовнішні ринки.

Пільгові кредити для соціальних підприємств та покриття застави

Коли? До 31.12.2022.

Де? Всі області.

Галузі : Всі галузі.

До 100 тисяч доларів кредитних коштів під 5-10% та покриття від 55% до 100% застави фондом WNISEF. Актуально для соціальних підприємств з усіх областей України, де працюють представники вразливих груп населення, та/або підприємство спрямовує на соціальну мету щонайменше 10% свого прибутку.

Платформа Support Ukrainian Army українських товарів для ЗСУ

Коли? До 31.12.2022.

Де? Всі області.

Галузі : Агро і харчова промисловість. Важка промисловість. Видавництво і поліграфія. Деревообробка і меблі. Електроніка. Краса і релакс. Легка промисловість і мода. Медицина і здоровʼя. Ювелірний бізнес і ремесла.

Для виробників це можливість отримувати замовлення на виробництво товарів для збройних сил України. Це не лише допоможе нашій державі перемогти ворога, а й підприємцю — завантажити виробництво, утримати робочі місця і створити нові.

Аби користуватися цими можливостями, треба зареєструватися онлайн у Клубі ділових людей. Ось лінк

Ось ще корисні лінки з можливостями фінансування та підтримки:

