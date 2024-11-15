Закарпаття: від дотаційної провінції до точки зростання. Виступ Василя Іванчо на форумі Re:Open Zakarpattia

Василь Іванчо, заступник голови Закарпатської ОДА:

— Економіка нашої країни перебуває у важкому стані, кількість активного бізнесу та суб’єктів господарювання зменшується й це зрозуміло, адже йде війна.

В той же час по економічній динаміці Закарпаття відрізняється від інших регіонів по багатьох показниках.

Економіка Закарпаття у цифрах

Станом на початок листопада 2024 року у нас на обліку перебуває 52 153 ФОПів та 28 715 юридичних осіб. Також додалися й нові суб’єкти господарювання: 4800 фізичних осіб та 2500 — нових юридичних осіб. Загальна кількість господарюючих суб’єктів, станом на 1 жовтня, становить 80 868.

За період великої війни на Закарпатті з’явилося 8 нових індустріальних парків, тож зараз разом їх 9. Серед них дуже активно розвиваються “Френдлі Вінтехнолоджі” у Перечині та “БФ ТЕРМІНАЛ” у Батьові, останній найближчим часом розпочне роботу. Індустріальні парки працюють в Ужгороді, Мукачеві, Сваляві, Тячеві.

За період великої війни український бізнес інвестував в Закарпаття близько 500 млн доларів. Із задекларованих станом на сьогодні ще близько 1,2 млрд доларів інвестицій надійде до кінця року. Загалом більше 1,5 млрд доларів буде інвестовано у наш край. Хочеться підкреслити, що шкода, що це лише наш український інвестор. Іноземні інвестори не такі відчутні, але зрозуміло чому.

Цікавий фактор, який відрізняє нас від решти нашої країни — податок на прибуток. Важливо, що 10% цього податку залишаються у області.

У 2024 році ми маємо більше 3 млрд грн сплаченого податку на прибуток, з яких 10%, тобто більше 300 млн, надійде в обласний бюджет. Для порівняння, у 2021 році до обласного бюджету з цього податку надійшло 880 тисяч гривень.

Треба додати, що податкове навантаження на бізнес в області складає 3,5 %, й це найбільший показник серед усіх регіонів, при середньому показнику по Україні у 2,5%.

Чому економіка зростає?

Перша причина — безпека. На щастя, наш край є одним з найбезпечніших, тому ми можемо підтримувати бізнес, а він, відповідно, наповнювати бюджети громад, області та країни.

Друга — зручне розташування, близькість до кордонів та країн ЄС, розвинена логістика.

Третя — сприяння влади. Власники бізнесів з інших регіонів, переважно зі східних та північних, завжди питали про умови ведення бізнесу. У відповідь вони чули, що ніяких умов, крім сплати податків, не існує. Тож це теж був ще один фактор, аби переводити свої виробництва саме на територію Закарпатської області.

Виклики для бізнесу на Закарпатті

Перша проблема, яка хвилює бізнес, який активно сплачує податки — пошук балансу між мобілізацією та економікою. Зрозуміло, що якщо не буде кому захистити нашу країну, то для кого цей бізнес буде працювати? Водночас ми не можемо зробити так, щоб цей бізнес втратив можливість працювати взагалі.

Друге — виклики в енергетичній сфері, адже блекаути суттєво впливають на продуктивність будь-якого підприємства.

Третя — проблеми з перетином кордону. Наприклад, коли минулого року блокувався польський кордон, то на пунктах пропуску на Закарпатті з’явилися великі черги. Це впливало на логістику тощо.

Нові 2000-ні: можливість для нового “економічного дива”

Впевнений, що Закарпаття за підсумками цього дуже складного для нашої країни періоду, ми отримаємо нові 2000-ні. Саме в 2000-ні роки на території нашого краю з’явилося багато нових потужних іноземних підприємств Flex, Yazaki, Jebil. Саме в цей період Закарпаття піднялося на новий рівень економічного зростання. Віримо, що попри складний час зможемо дати новий імпульс для розвитку регіону.

Форум Re:Open Zakarpattia 2024 вже вп’яте відбувся минулих вихідних. Цього року він проходив за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди (програма МАТРА), Міжнародного фонду «Відродження», Fondation de France, Представництва Фонду Конрада Аденауера (KAS) в Україні, бізнес-спільноти Re:Open Zakarpattia.

Re:Open Zakarpattia ініційований та проводиться ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії» у партнерстві з представниками громадянського суспільства, органами державної влади та місцевого самоврядування, бізнесом та міжнародними партнерами.

Re:Open Zakarpattia – це щорічний форум ідей та рішень для розвитку Закарпатської області як мультикультурного фронтиру, мосту України до ЄС та НАТО, “пілотного регіону” для структурних реформ, які можуть бути мультипліковані по всій країні.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Наталя Радченко

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