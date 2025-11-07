Віктор Трошкі “Суспільство з індуктивним мисленням”. Промова на відкритті форуму Re:Open Zakarpattia 2025

Коли спливають якісь теми релігійного плану, я завжди люблю наводити приклад свого села. Маленьке село в якому я виріс. В ньому є один храм, в якому моляться 3 різні конфесії: греко-католики, православні, римокатолики. Вже 25 років почергово всі 3 конфесії тут моляться. Я не знаю чи є ще десь подібні випадки, але не в цьому тепер суть. Коли я починаю про це говорити, то всі очікують, що я скажу: «Немає ніяких протиріч, ніяких непорозумінь, тощо». Це б було неправдою. Та й так не буває. Всі ми люди, і у кожного своє бачення. Хтось не так хрест розвернув як іншому захотілось, хтось не прибрав, хтось не ту скатертину простелив і багато такого можна знайти. Але є одне, дуже важливе, для чого всі туди ходять — це об’єднує, це перекриває всі розбіжності, непорозуміння. Це село Кінчеш на Закарпатті, неподалік Ужгорода.

Але сьогодні я хочу трохи на іншому акцентувати увагу. Так склалось, що після початку повномасштабної війни і мого рішення долучитись до Збройних Сил України багато журналістів почало звертатись до мене щодо інтерв’ю. Майже в кожному з них, незважаючи на те, чи то були українські ЗМІ чи закордонні, в тій чи іншій формі задавали одне і те саме питання: “Чому ти вирішив боротись за Україну?”. Ймовірно, що підтекстом цього питання була моя національність, однак я не вбачав у цьому підступності і надалі не вбачаю. Навпаки, із багатьма із цих хлопців та дівчат у нас склались хороші відносини, підтримуємо зв’язок. Ба більше, дивлячись на те, скільки людей читають чи дивляться їхні статті та сюжети, вважаю їх дуже хорошими професіоналами. Спеціалістами, які добре відчувають, що саме цікавить суспільство і як воно думає. Тоді, відповідаючи на запитання, сказав, що спочатку треба відповісти собі: “Що ти можеш зробити для захисту своєї сім’ї, родини? Далі – села, міста? Потім – області? І так дійдемо до країни”. Прошу запам’ятати цю послідовність: сім’я (родина) – село (місто) – область – країна. До цієї послідовності ми сьогодні ще не раз будемо повертатись. Якщо відразу перейти до країни, так як звучить питання і як сприймає суспільство, то ми перестрибуємо декілька щаблів і тоді, можемо втратити суть, основу, на якій все тримається. Тобто немає проблем із запитанням, а проблема із загальним його сприйняттям.

– Бажаю здоров’я шановні організатори, учасники форуму! Мене звати Трошкі Віктор, я військовослужбовець самохідного артилерійського дивізіону 128 окремої гірсько-штурмової бригади, до цього був доцентом Українсько-угорського навчально-наукового інституту Ужгородського національного університету. Маю надію, що науково-педагогічну діяльність продовжу, але мій покійний науковий керівник завжди казав мені: “Не залишай наукові дослідження більше як на 2 роки, бо потім повернутись буде дуже-дуже важко”. Вже не 2 роки минуло, а 1347 днів. На фронті взагалі інші підходи, часто не потребують значних інтелектуальних здібностей. Натомість є відчуття постійної небезпеки, невизначеності. Не знаю, наскільки важко буде повертатись, гадаю на це питання тільки час дасть відповідь. Найголовніше до цього питання дійти.

“Знаю я ваше Закарпаття. Одна частина хоче приєднатись до Угорщини, інша до Словаччини, а хтось до Румунії”

Коли у 2022 році я потрапив до війська, то звичайно, що там були люди з різних куточків України. Протягом тих днів, коли наш ешелон рухався на фронт, а це було 3 дні, час від часу виникали розмови. Були розмови і про Закарпаття. Легко було видно, що побратими із інших куточків України, ті, які мало або взагалі не були на Закарпатті, мають трохи викривлену думку про цей край. Один із побратимів сказав: “Знаю я ваше Закарпаття. Одна частина хоче приєднатись до Угорщини, інша до Словаччини, а хтось до Румунії”. Я запитав: “А скільки ти часу був на Закарпатті?”. “Це неважливо, я все прочитав, бачив на відео, що там коїться”. Я відповів: “Я більше 30 років тут прожив і сепаратистів не зустрів”. Однак що б я не казав, його було не переконати, в нього була чітко сформована думка про Закарпаття на основі медіа.

Так склалось, що фронт активно рухався і одного разу сильно почав наближатись до міста, в якому проживала родина цього хлопця. Він з острахом і з переживаннями вирішив перевести свою сім’ю на Закарпаття. Через деякий час кардинально змінив думку про цей край. Його родина побачила і відчула те, що ми тут і так розуміємо. Тут є мультинаціональність та культурне різноманіття.

Наведу ще один приклад в цьому пункті. Я з синами спілкуюсь виключно угорською мовою. Коли ми з ними йдемо десь на ігрові майданчики чи інші громадські місця, то жодного разу я не чув зауваження, що я спілкуюсь саме угорською мовою. Натомість чув слова: “Який ти молодець, що спілкуєшся з дітками угорською, виростуть і будуть знати як мінімум дві мови”. Тому непотрібно тут шукати або навіювати те, чого тут немає – це для жителів інших регіонів України. Тут можна реалізувати і знайти цікаві інвестиційні проєкти, при цьому не нашкодивши навколишньому середовищу – це для наших друзів із всього світу. Це чудовий край з великими можливостями, рідна земля, кращої від якої не знайдеш – це для нас самих, які часто кудись біжимо і щось шукаємо деінде.

Ланцюг життя

Гадаю всі зрозуміли, що буде наступним пунктом в моєму виступі. Тут я тільки скажу: “Згадайте, якою була об’єднаною Україна в перші місяці війни!”. А тепер, коли їдеш десь в тил, то складається відчуття, що навіть для спілкування все менше і менше спільних тем існує.

Натомість я б хотів повернутись до послідовності, яку я на початку просив запам’ятати. Давайте уявімо, що це не просто послідовність, а ланцюг. Тоді стає очевидним, що кожного разу, як ми рухаємо якоюсь частиною цього ланцюга, то зміщуються й інші елементи. Коли ми робимо обережні, плавні рухи, то і відповідно весь ланцюг рухається плавно. Зберігається гармонія. Коли хтось або щось сильно б’є по одній із ланок цього ланцюга, то інші елементи так само, або навіть сильніше, реагують на це. Відбувається хаотичний рух, розбалансованість.

Пропоную розглянути ще один приклад. Склалась така думка в суспільстві, і про це навіть відкрито говорять у медіа, що складні питання можна “вирішити”. “Вирішити” за допомогою якихось папірців, часто зеленого кольору. Кожного разу, як хтось намагається таким чином “вирішити” своє питання, то б’є по цьому ланцюгу. Чим більше таких, хто намагається вирішити свої питання таким чином, чим більше питань вирішується в такий спосіб, тим міцніший удар по цьому ланцюгу.

А потім всі здивовано дивляться, коли чують, що в дитсадок не подали опалення, вчитель чи викладач після уроків біжить на іншу роботу щоб підзаробити, або коли ви хочете записатись до лікаря, а у відповідь: “Лікаря немає”. “Коли буде?” — питаєте. “Незрозуміло, звільнився, виїхав, іншого поки немає.”. Або коли противник наступає, а ти чуєш: “В нас залишилось 3 снаряди і все”. Кожен раз цей ланцюг, який перетворюється на батіг стукає нам по голові. Чим сильніше по ньому б’ють, тим сильніше він стукає. І ніхто не розуміє від чого потім головний біль.

Тепер уявімо себе дитиною або навіть підлітком. Приходиш додому, а там батько, який дуже рідко виходить з дому, не йде з тобою гуляти, в кіно, на морозиво тощо. Ти чуєш про те, що якщо батько вийде, то його заберуть люди у військовій формі. Або приходиш додому і там немає батька, вже декілька років, тільки іноді з’являється вдома, на декілька днів у році. Питаєш: “Коли прийдеш додому?” – а відповіді немає, або просте “не знаю”. Тепер кожен сам собі може дати відповідь на питання: “Коли я виросту, я вдягну військову форму, я буду боротись за країну?”. Як на мене, то якби в садку, школі не розповідали про те, що людина у військовій формі – це захист, ти будеш відчувати, що це для тебе небезпека, загроза. В цьому випадку удар припадає на самий початок ланцюга і ця хвиля, посилившись іншими факторами обов’язково дійде до іншого кінця ланцюга і ще з більшою силою сколихне його.

Можна навести ще багато прикладів, однак на цьому зупинюсь.

“Не потрібно чекати, коли із усієї сили почне стукати цей ланцюг по Ваших головах. Потрібно завершити ці удари”

Хтось каже, що коли майже все погано, то після цього може бути тільки покращення. Я теж притримуюсь цієї думки. Але, по-перше, треба розуміти, що щось потрібно змінювати, бо рухаючись далі можна розбитись об дно і, по-друге, треба робити маленькі кроки в правильному напрямку. Не перестрибувати, завдаючи нові удари по цьому ланцюгу, а рухатись крок за кроком. Якщо при цьому перед очима у вас завжди буде цей ланцюг, то незважаючи на те, чи ви простий робітник, чи чиновник, будете знати, що ваш різкий рух сколихне весь ланцюг. При цьому, навіть якщо один кінець ланцюга вам не надто важливий або не цікавий, то, можливо, думка про інший кінець змусить замислитись.

Сьогодні я бачу тут представників різних країн. Серед Вас є і друзі, і просто знайомі і, поки, незнайомі. Але незважаючи на статус хочу всім вам подякувати за допомогу та підтримку. Itt külön szót és köszönetet érdemel a Sárkányellátó. Köszönjük srácok! Крім цього, враховуючи рівень заходу, я б продовжив той ланцюг і додав би ланки “континент” та “світ”. І тоді стає зрозумілим, що сильний удар по ланцюгу як, наприклад, війна в Україні, сколихне весь цей новий ланцюг. Тому не потрібно чекати, коли із усієї сили почне стукати цей ланцюг по Ваших головах. Потрібно завершити ці удари. Потрібно завершувати війну в Україні!

Дякую, що запросили та надали слово! Дякую, що вислухали! Дякую!