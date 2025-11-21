“Ми хочемо, щоб інші ветерани, дивлячись на нас, бачили: все можливо”, – про це говорив у виступі на форумі Re:Open Zakarpattia 2025 Василь Поприк – ветеран, який разом з побратимами почав бізнес, повернувшись з війни додому. Публікуємо його промову.

– Доброго дня, друзі. Мене звати Василь Поприк, але більшість знає мене за позивним — “Вуйко”. Цей позивний залишився зі мною ще з фронту. А сьогодні він став і назвою нашої справи – “Вуйко Еко”, ветеранського крафтового виробництва, яке ми створили разом із побратимами: Віктором Сулімою, якого всі кличуть “Грузин”, і Владиславом Опалеником – “Директором”.

Троє різних людей, три різні історії, але спільний досвід війни. І спільне бажання — не втратити себе після неї.

Коли ти виходиш з армії після фронту – це не просто повернення додому. Це, чесно кажучи, новий бій, тільки без бронежилета. Бо ти мусиш знайти, куди подіти ту енергію, біль, досвід і відповідальність, які носиш усередині.

Ми всі троє – добровольці. Я з першого дня повномасштабного вторгнення пішов у військо. До великої війни працював у державних структурах, зокрема, був начальником управління економіки Перечинської райадміністрації, кілька разів обирався депутатом Перечинської райради і керував її апаратом. В Ужгороді мене відмовилися мобілізовувати, бо у мене вже тоді була інвалідність, тому я поїхав за цим до Києва.

Грузин воював ще з 2014 року, пройшов Донбас. Ми з ним знайомі вже близько 20 років, пройшли разом Помаранчеву революцію, Революцію Гідності. У минулому цивільному житті він був одним із фундаторів культової для Ужгорода мережі кав’ярень “Меделін”.

Директор до великої війни був адміністративним директором мережі ресторанів Chili Pizza: саме звідти й позивний. Владислав під час війни був гранатометником і разом із побратимами підірвався на “Хаммері” під час боїв у Запорізькій області на протитанковій міні. Рік лежав у шпиталях, лікувався в Німеччині. Сьогодні він ще не може повноцінно ходити — але працює з нами, бере участь у всіх процесах, бо це його життя.

Війна триває, тільки вже без бронежилета

Після демобілізації ми зрозуміли: війна для нас у тому форматі закінчилася, але боротьба — ні. І ми вирішили боротися не зброєю, а руками, головою і серцем. Так з’явився «Вуйко Еко» — виробництво крафтової м’ясної продукції із закарпатським характером. Без консервантів, без компромісів, зате з дровами, димом, і, головне — з любов’ю.

Для сталої роботи і можливості працювати з постачальниками сертифікованої м’ясної сировини восени минулого року ми зареєстрували юридичну особу з однойменною назвою – “Вуйко Еко”. Ми відновлюємо старі рецепти, гортали навіть давні переписи, знайшли, наприклад, лемківське сало, записане на сторінках старої боргової книги єврейських купців із Перечина. Так минуле оживає — і стає частиною нашого майбутнього.

Починали ми вдома — коптили, варили, дегустували. Тепер маємо невелике виробництво в Ужгороді. Побратим, який зараз воює, дав нам приміщення безплатно — просто щоб не пустувало. Так працює спільнота ветеранів: ми підтримуємо одне одного не словами, а діями.

Міжнародний фонд допоміг нам із морозильниками. Пам’ятаю, як їх заносили — ледь не впали. Такі важкі! Жартували: мабуть, там боєкомплект усередині. А виявилося — справді! Благодійники залишили гуманітарку всередині. От вам і «супутня допомога». Ми її, до речі, повернули потім їм назад.

Наразі «Вуйко Еко» виробляє 10 найменувань м’ясної продукції. Виготовляємо все вручну, коптимо на дровах і без використання консервантів.

На Закарпатті немає жодної цільової програми підтримки ветеранського бізнесу. Ми походили з кабінету в кабінет. З’ясували, що мусимо самі розробити чи то бізнес-, чи інвестиційний план, потім ще його захищати. І не факт, що успішно. У нас на це не було ні нервів, ні терпіння. Тому виробництво ми запускали на власні накопичені кошти.

Місія «Подолати бюрократію», або Чому програми підтримки ветеранів в Ужгороді та на Закарпатті потрібно покращувати

Щоб отримати допомогу, треба написати бізнес-план, захистити його, зібрати купу документів… А тепер уявіть піхотинця з пораненням чи контузією, який має сісти і писати бізнес-план. Та він ніколи цього не зробить. Він може працювати руками, створювати, будувати, варити, пекти — але не заповнювати таблиці й тендерні форми.

Тому я завжди кажу: держава має дати не тільки гроші, а й людей-медіаторів, які допоможуть ветерану пройти цей шлях. Не замість нього — а поруч із ним.

І ще одне. Суспільство теж має зрозуміти: війна не закінчилася, поки наші хлопці в окопах.

Нещодавно Грузин стояв біля спортзалу в “оливці”, і хлопці, які приїхали тренуватись, просто розвернулися й поїхали. Бо не знали, як із ним говорити. Бо ми досі не навчилися бачити у ветеранах не “інших”, а наших.

Ми хочемо, щоб інші ветерани, дивлячись на нас, бачили: все можливо

Але ми не нарікаємо. Ми робимо. Ми хочемо, щоб інші ветерани, дивлячись на нас, бачили: все можливо. Що ти можеш почати з нуля. Що ти можеш створювати, годувати, жартувати, жити – навіть після війни. Ми плануємо розширити виробництво, наймати 25–30 людей – і це будуть ветерани. Робота поруч із побратимами – це найкраща терапія, яка повертає до життя.

Ми вже зараз частину прибутку передаємо на ЗСУ, а ще запустили ініціативу “підвішена тушонка”: кожен охочий може оплатити банку тушонки – і вона поїде на фронт. Це простий, але чесний спосіб тримати зв’язок між тилом і передовою.

Наша мрія – відкрити в Ужгороді ветеранську крамницю, де продаватимуть не лише наші ковбаси, а й вироби інших ветеранів – від чашок і сувенірів до вина і сиру. Щоб це був майданчик довіри, праці та спільності.

Ветеранський бізнес – це не просто підприємництво. Це соціальний проєкт, у якому головна мета — не лише заробити, а підняти людей. Повернути побратимів до життя, дати їм сенс, дати їм роботу, дати їм відчуття, що вони знову потрібні.

Коли ветеран відкриває свою справу — він створює нову спільноту, у якій є місце для кожного, хто пройшов війну і хоче працювати, жити, творити.

Для когось це може бути м’ясарня, кав’ярня, ферма, невеличка майстерня. Для когось – охоронна компанія, логістика, ІТ-стартап. Але суть у всіх одна – повернення до нормального життя через дію. Ветеранський бізнес – це подвійна історія. З одного боку – економічна: робочі місця, податки, виробництво. А з іншого – людська: самореалізація, гідність, відновлення довіри до себе і світу.

Щоб такі історії множились, нам потрібна справжня система підтримки. Не формальна, а жива. Потрібні гранти, пільгові кредити, місцеві програми, ветеранські хаби й майданчики, де можна знайти не лише фінансування, а й пораду, навчання, менторство.

Є й інша сторона – виклики. Не всі ветерани знають, як почати бізнес. Не всі мають стартовий капітал чи освіту. Дехто просто не вірить, що може. Тому завдання держави й суспільства – створити умови, у яких ветеран відчує: “Я не сам”.

Якщо наша робота надихне хоч одного ветерана взятися за свою справу — значить, усе недарма. Дякую за увагу.

