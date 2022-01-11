Як провести час в Ужгороді під час зимового візиту

Період новорічно-різдвяних свят завершився, але в Ужгороді ще багато гостей і туристів. Куди повести друзів та рідних, що їм показати? Якщо й вам це питання актуальне, проєкт «Пізнай Ужгород» у поміч.

Аудіогіди 10-ма унікальними маршрутами Ужгородом доступні в мобільному додатку izi.TRAVEL абсолютно безкоштовно. Це мандрівки давнім містом, Ужгородом епохи Габсбургів та Чехословацької республіки, путівники у пошуках мініскульптур, ботанічними дивами міста, християнськими та єврейськими пам’ятками й іншими цікавими локаціями.

За час існування проєкту на мобільній платформі, аудіогідами скористалися тисячі туристів й гостей міста, залишивши сотні схвальних відгуків такому формату екскурсій. Ужгородці теж охоче пізнають місто з допомогою мобільного застосунку.

Розпочати мандрівку Ужгородом з допомогою віртуального екскурсовода дуже просто. Достатньо завантажити мобільний додаток izi.travel, у пошуку задати «Ужгород», перейти на проєкт «Пізнай Ужгород» та обрати екскурсію, яка вам чи вашим гостям до душі.

Або ж достатньо засканувати Qr-код на сувенірному наборі листівок “Пізнай Ужгород”. Його можна придбати у місцевих кав’ярнях Eat me та Riverside.

Посилання на аудіогіди проекту – https://izi.travel/ru/f8f2-piznay-uzhgorod/uk

Varosh за матеріалами «Пізнай Ужгород»