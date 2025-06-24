Звернення до генпрокурора задля збереження полонини Руна підписують закарпатці

Закарпатці ініціювали збір підписів під зверненням до новопризначеного Генерального прокурора Руслана Кравченка щодо припинення забудови вітряками полонини Руна. Від новопризначеного генпрокурора громадськість очікує “відновлення реальної довіри до органів прокуратури та вимагаємо забезпечити справедливість в кримінальних провадженнях для нашого унікального високогір’я Карпат“. У ряді вимог йдеться про будівництво вітрового парку на полонині Руна, яке реалізує ТОВ «ВІТРЯНИЙ ПАРК ТУРЯНСЬКИЙ» з грубим порушенням екологічного законодавства.

Однією з головних вимог є припинити самоправне будівництво промислових вітряків (ВЕС) та під’їзних автомобільних доріг для важкої техніки через праліси на полонині Руна. Також серед вимог — визнати речовими доказами земельні ділянки, які знищуються в процесі будівельних робіт; розслідування фактів перешкоджання професійній діяльності шляхом поширення дискредитаційної кампанії проти журналістів, екологів та інших захисників унікального високогір’я на Закарпатті.

Нагадаємо, полонина Руна лежить у межах проєктованого об’єкта Смарагдової Мережі Європи UA0000610 Полонинський хребет. Навколо полонини розташовані об’єкти природно-заповідного фонду: орнітологічний заказник загальнодержавного значення «Соколові Скелі» та заказник загальнодержавного значення «Тур’є-Полянський». Полонина є “територією особливого природоохоронного інтересу, і Україна взяла на себе зобов’язання зберегти важливі для Європи оселища диких тварин і рослин, які знаходяться на даній території та перебувають під охороною Бернської конвенції”, — кажуть у зверненні.

Підписати звернення можна за посиланням.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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