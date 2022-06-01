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Новини

Зустріч з Людмилою Сюзевою в “Бульці” вже завтра

1 Червня 2022 4

У першій пральні-кав’ярні “Булька” продовжуються щочетверга зустрічі з цікавими людьми. Завтра гостею закладу буде Людмила Сюзева.

Два роки тому в Ужгороді створили сувенірні набори інтерактивних листівок з тематичними маршрутами для самостійних прогулянок містом “Пізнай Ужгород” та аудіогіди до них.

Авторка проєкту Людмила Сюзева розповість про його ідею та що дійсно варто побачити в Ужгороді, аби не залишитись розчарованим.

Локація: Перша пральня-кав‘ярня Булька (пл. Богдана Хмельницького, 19).

Дата і час: четвер, 2 червня, 19:00.

Попередній запис за посиланням та у події на Facebook.

Приєднуйтеся!

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# булька # людмила сюзева # пральня-кав'ярня

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