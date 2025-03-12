Зупиняти автобуси на Хвилину мовчання рекомендують депутати Ужгородської міськради

Зупиняти міські автобуси щодня о 9:00 на загальнонаціональну хвилину мовчання рекомендують перевізникам депутати Ужгородської міської ради. З такою ініціативою на нинішньому засіданні виконкому виступив міський голова Богдан Андріїв, сказав Varosh заступник міського голови Василь Пинзеник.

Зупиняти рух громадського транспорту рекомендують на зупинках та в інших місцях Ужгородської територіальної громади, крім випадків, якщо зупинка заборонена правилами дорожнього руху. Рішення прийняли з метою вшанування пам’яті воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту України. Хвилина мовчання в Ужгороді: що показало дослідження студентів УАЛ — Попри рекомендаційний характер рішення, ми сподіваємося, що міські перевізники погодяться з ним і зупинятимуться щодня, починаючи від завтра, — сказав Василь Пинзеник. — У нас з ними досить хороша комунікація в місті.

Сигнал загальнонаціональної хвилини мовчання в місті лунає наразі тільки у двох місцях: на площі Поштовій та біля Залізничного вокзалу. Василь Пинзеник сказав: в міськраді розробляють локації та технічне рішення, аби хвилина мовчання лунала о 9:00 по всьому місту.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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