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Новини

Зсуви, підтоплення та руйнування дамби ліквідовують рятувальники на Закарпатті

20 Січня 2023 330

Через дощі рівень Ужа піднявся на 149 см над нулем поста. Про це Varosh сказав директор Закарпатського гідрометцентру Василь Манівчук. З його слів, це не є наразі рекордним підняттям. 

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— Історичний рекорд підняття річки Уж становив 350 см над нулем поста. Це така умовна відмітка прийнята у світі, — пояснив він. — Це був паводок 1992 року. Але такий паводок у нас дійсно був дуже давно. Абсолютне підняття від мінімальних рівнів складає близько 3,5 м Під час цього паводка ми спостерігаємо 149 см над нулем поста. Мінімальний рівень у сухий період у нас був -200 см. Історичний мінімум становив -210 см. Амплітуда коливання виходить 5 м 60 см.

Зі слів Василя Манівчука, зараз підняття цього паводка почався з рівня -140 см. (такий рівень був зафіксований 16 січня), і підняття становить 289 см. За останні 25 років, з 1997 року,  такий рівень підняття Ужа і більший спостерігався всього 7 разів.

По Закарпаттю рятувальники ліквідовують наслідки дощів уже третю добу.

— В Ужгороді підтопило 11 господарств та підвальних приміщень на вул. Вчительській та будівлі об’єкту інфраструктури на Загорській, — сказала речниця Головного управління ДСНС на Закарпатті Наталя Батир. — Роботи з відкачування води тривали всю ніч і продовжуються вдень 20 січня. Також, окрім обласного центру, по одній одиниці техніки працюють у Перечині, Великому Березному, Сваляві й Рахові.

Між селами Тисаагтелек і Малі Геївці річка вийшла з берегів і вода вилилася на автодорогу, а в Берегівському районі підтопило автошлях Великі Ком’яти-Шаланки: на площі завдовжки 200 м шар води становить 15-20 см. Рух автотранспорту призупинено, рятувальники встановили відповідний знак.

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Підтоплення сільськогосподарських угідь сталося в районі с. Великі Ком’яти, там прорвало земляний вал і підтопило 220 га угідь. У Хустському районі поблизу с. Липча зруйновано берегове укріплення та сухий укос правосторонньої водозахисної дамби.

— В Мукачівському районі стало відомо про зсув ґрунту біля житлового будинку на вул. Центральній у с. Абранка. Знищено літню кухню та частково пошкоджено господарську споруду – стайню, — сказала речниця.

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Фото зі сторінки Головного управління ДСНС у Закарпатській області у Фейсбуці

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