Зсуви, підтоплення та руйнування дамби ліквідовують рятувальники на Закарпатті

Через дощі рівень Ужа піднявся на 149 см над нулем поста. Про це Varosh сказав директор Закарпатського гідрометцентру Василь Манівчук. З його слів, це не є наразі рекордним підняттям.

— Історичний рекорд підняття річки Уж становив 350 см над нулем поста. Це така умовна відмітка прийнята у світі, — пояснив він. — Це був паводок 1992 року. Але такий паводок у нас дійсно був дуже давно. Абсолютне підняття від мінімальних рівнів складає близько 3,5 м Під час цього паводка ми спостерігаємо 149 см над нулем поста. Мінімальний рівень у сухий період у нас був -200 см. Історичний мінімум становив -210 см. Амплітуда коливання виходить 5 м 60 см.

Зі слів Василя Манівчука, зараз підняття цього паводка почався з рівня -140 см. (такий рівень був зафіксований 16 січня), і підняття становить 289 см. За останні 25 років, з 1997 року, такий рівень підняття Ужа і більший спостерігався всього 7 разів.

По Закарпаттю рятувальники ліквідовують наслідки дощів уже третю добу.

— В Ужгороді підтопило 11 господарств та підвальних приміщень на вул. Вчительській та будівлі об’єкту інфраструктури на Загорській, — сказала речниця Головного управління ДСНС на Закарпатті Наталя Батир. — Роботи з відкачування води тривали всю ніч і продовжуються вдень 20 січня. Також, окрім обласного центру, по одній одиниці техніки працюють у Перечині, Великому Березному, Сваляві й Рахові.

Між селами Тисаагтелек і Малі Геївці річка вийшла з берегів і вода вилилася на автодорогу, а в Берегівському районі підтопило автошлях Великі Ком’яти-Шаланки: на площі завдовжки 200 м шар води становить 15-20 см. Рух автотранспорту призупинено, рятувальники встановили відповідний знак.

Підтоплення сільськогосподарських угідь сталося в районі с. Великі Ком’яти, там прорвало земляний вал і підтопило 220 га угідь. У Хустському районі поблизу с. Липча зруйновано берегове укріплення та сухий укос правосторонньої водозахисної дамби.

— В Мукачівському районі стало відомо про зсув ґрунту біля житлового будинку на вул. Центральній у с. Абранка. Знищено літню кухню та частково пошкоджено господарську споруду – стайню, — сказала речниця.

Varosh

Фото зі сторінки Головного управління ДСНС у Закарпатській області у Фейсбуці

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