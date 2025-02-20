“Зоряні війни” вперше українською: в Ужгороді стартувало передзамовлення коміксів

Ужгородське видавництво коміксів Varvar Publishing оголосило передзамовлення на два комікси з всесвіту “Зоряних воєн” українською. До передзамовлення доступні наразі дві з чотирьох частин: “Висока Республіка: Меч” та “Сходження Кайло Рена”. Видавництво планує відкрити передзамовлення на 4 комікси в лютому, які будуть початками різних епох всесвіту, пояснив Varosh директор видавництва Артем Варгаліонок.

— Всі комікси для нас перекладає Микита Янюк, відомий перекладач коміксів, він великий шанувальник “Зоряних війн”. Всі люди, які працювали над цими виданнями є такими, і це важливо, щоб вони були “в темі”. Загалом, процес запуску «Зоряних війн» в Україні вже у нас рухається рік. Тобто ми лише зараз дійшли до того, що можемо випускати щось. Цьому передували були довгі перемовини, по-перше, з Діснеєм, який тепер володіє правами на бренд «Зоряні війни». З Діснеєм співпрацю в Україні має лише одне видавництво — «Ранок». І от у 2023 році «Ранок» запропонували нам співпрацю: їм сподобалося, як ми працюємо і наш погляд на комікси. У нас наразі складений план для співпраці з Діснеєм на три роки вперед.

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Артем Варгаліонок розповів: перша книга — “Висока Республіка: Меч” — розповідає про початок епохи джедаїв, йдеться про одні з перших подій всесвіту, які відбуваються за 300 років до битви під Явіном. «Сходження Кайло Рена» — це передісторія персонажа, сита Кайло Рена. Тут події відбуваються перед подією сьомого епізоду.

— Також будуть ще 2 комікси: “Дарт Мол” — епоха падіння джедаїв і “Дарт Вейдер” — доба повстання. Передзамовлення на Дарт Мола буде відкрите десь ближче до кінця лютого. І наступна епоха – це доба повстання, нульовий рік, — пояснив Артем Варгаліонок. — Тобто це саме події, які відбуваються під час старої трилогії. Тієї, яку Джордж Лукас зняв у 70-і, 80-і. Коміксом цієї доби буде Дарт Вейдер. Там велика серія коміксів саме про нього.

Робота над виданнями

У Varvar Publishing розповіли: роботу над українськими перекладами “Зоряних війн” почали давно. Знайшли та домовилися з перекладачем, замовили в нього переклад цих коміксів, потім процес перейшов до редактури коміксів, який здійснювали відомі перекладачі та редактори коміксів Анатолій і Катерина Пітики, багато хто їх знає по перекладах Дюни, та Ірина Ніколайчук

— Верстальники розробляють шрифти, якщо цих шрифтів не існує в кирилиці, перемальовують задні плани, звуки, працюють з кольором, адаптують під українські формати друку і т.д. Тобто все має бути як в оригіналі, лише українською — це стиль нашого видавництва, — пояснив Артем Варгаліонок.

Зрештою макет передається Діснею на погодження. Після цього можна друкувати — на них вже відкрили передзамовлення. Два інші макети теж готові, але наразі перебувають на погодженні.

Також найближчим часом будуть відкриті передзамовлення на книжки всесвіту: перші книги трилогій про Трауна і Дарта Бейна, “Інквізитори: Сходження червоного клинка”

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Varvar Publishing

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