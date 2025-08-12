Цієї і наступної ночі можна спостерігати пік метеорного потоку Персеїд — одного з найяскравіших зорепадів року. На Закарпатті його точно можна буде побачити саме в ці дві ночі, потім така ймовірність знижується, — сказали Varosh у Закарпатському гідрометцентрі.

— Якщо ви хочете побачити зорепад, то найкраще піднятися на цей час у гори, на найближчу до вас вершину, — каже директор центру Василь Манівчук. — Звісно, можете спробувати подивитись і з балкона, але світлове забруднення міста не дасть вам так чітко спостерегти це явище.

Персеїди і місячне сяйво

Персеїди є одним з візуально найвидовищніших метеорних потоків. Метеорний потік виникає під час проходження нашої планети крізь хвіст комети 109P/Свіфт-Таттл. Крихітні частинки бомбардують атмосферу нашої планети зі швидкістю 59 км/сек. Тертя змушує їх спалахувати і дозволяє нам бачити ці спалахи у вигляді падаючих метеорів. Цей потік можна спостерігати щороку приблизно з 23 липня до 22 серпня. Період найбільшої активності — з 8 до 14 серпня, а пік припадає на 12-13 серпня.

Втім, попереджають науковці, цьогорічне метеорне видовище буде затьмарене місячним сяйвом. 80% освітленого Місяця зійде 12 серпня за кілька годин до півночі, та залишатиметься високо над південним горизонтом до світанку, затьмарюючи майже всі метеори, крім найяскравіших із них.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне