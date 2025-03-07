В Ужгороді відбулася презентація другого сезону фільму «Закарпатка».

Фільм є продовження проєкту, який ініціювала засновниця Закарпатської школи моделей “A’Star” Анна Феєр. В межах проєкту знімальна група у 2023 році представила публіці перший фільм «Закарпатка».

Стрічка була присвячена закарпатській жінці й розповідала про представниць чотирьох етногруп закарпатських українців – лемків, бойків, гуцулів та боржавських долинян. Другий сезон фільму знайомить глядача із культурою, обрядовими традиціями, ремеслами й побутом найчисельнішої групи закарпатських українців – долинян, розповіла у коментарі Varosh Анна Феєр.

«У першому сезоні ми торкнулися теми лише боржавських долинян. У другому – розширили її й розповіли загалом про долинян Закарпаття, адже це найчисельніша етногрупа закарпатських українців. За основу брали праці відомого українського етнолога Михайла Тиводара, аби мати наукове підґрунтя», – сказала Анна Феєр.

В області є чотири етнографічні окружності, або райони, де проживають долиняни – Марамороський, Боржавський, Перечинсько-Березнянський і Ужанський. Саме на основі цього поділу й будували фільм його автори. Позаяк для фільмування навідувалися в кожну згадану окружність, зйомки фільми тривали впродовж року. Тож у стрічці можна побачити не лише історії про покоління долинян в різних куточках Закарпаття, але й побачити природу та красу Закарпаття у різні пори року.

Головними героїнями фільму є закарпатські жінки – матері, бабусі, доньки й навіть прабабусі.

«Кожен етнографічний район представляла одна з родин по материній лінії, і це для нас важливо й символічно. Адже саме цей зв’язок по жіночій лінії утворює глибинне духовне коріння: більшість традицій і звичаїв зберігає і передає саме жінка», – каже Анна Феєр. В одній із частин фільму представлена власне історія родини Анни Феєр з Тячівщини, на прикладі якої показана тяглість одразу в три покоління.

Де знімали й що цікавого можна побачити у “Закарпатці”

Історію марамороських долинян команда фільму знімала у Тячівському районі, частково Хустському й частково – на Міжгірщині.

Навідалися на старовинний 150-річний, але й досі робочий млин у Малій Угольці. Побували у краєзнавчому музеї Тернова, поспілкувалися із ткалею килимів у Ганичах. На Хустщині відзняли квітучу долину нарцисів, а у «Старому селі» в Колочаві – цвітіння крокусів. Завітали в етносадибу «Хата казкаря» у Горінчові, у Бороняві – зафіксували старовинний унікальний обряд «Боронявський шархань», а в Ізі – ремесло лозоплетіння.

Фільмуючи історію про долинян Перечинсько-Березнянської окружності, команда відвідала село Люту, Лавандову гору у Перечині, Костринську Розтоку, Великий Березний.

«У Великому Березному ми показали такий цікавий весільний обряд різання барвінку. У Костринській Розтоці познайомилися з надзвичайною майстринею-вишивальницею Ганною Беряк. До речі, окремий епізод у фільмі присвячений саме традиційній вишивці Закарпаття: дослідниця Марія Левицька дуже доступно й у цікавій манері розповідає про особливості вишивки, яка притаманна для різних етногруп Закарпаття», – сказала Анна Феєр.

Історію ужанських долинян автори фільму знімали безпосередньо в Ужгороді, у Середньому з його відомими виноградниками та у Коритнянах. Саме у Коритнянах діє фольклорний ансамбль «Ужанка», епізод з яким знімали вже в Ужгороді.

«Ми відзняли й нашу відому Липову алею в Ужгороді і, звісно, річку Уж. Взагалі річки у фільмі займають особливу роль, адже долиняни свого часу селилися саме у долинах річок. У стрічці можна побачити також і нашу величну Тису, і Тересву, й Латорицю, і Боржаву», – розповіла Анна Феєр.

Власне, у Боржавській долині й понині проживають боржавські долиняни. Позаяк історія про цю підгрупу долинян є в першому епізоді фільму, команда взяла її за основу, допрацювала й розширила вже для другого сезону.

Також у фільм, за словами Анни Феєр, потрапило багато цікавих, спонтанних, незапланованих попередньо сцен.