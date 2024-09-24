Змінюються правила перетину кордону. Що буде нового

З 10 листопада ЄС змінює правила перетину кордону. Зроблять це для спрощення перетину кордонів та посилення безпеки. Інфографіку нововведень опублікував канал Уряд online. Зміни стосуватимуться усіх негромадян ЄС, включно з українцями.

Серед нововведень ЄС запроваджує нову IT-систему прикордонного контролю – Entry/Exit Scheme (EES). Система автоматично фіксуватиме в’їзд і виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони. Під час першого в’їзду в подорожувальника візьмуть біометричні дані: відбитки пальців, фото обличчя для ідентифікації. Якщо людина відмовлятиметься від біометрії, то їй відмовлять у в’їзді.

Система EES діятиме в усіх країнах ЄС, крім Кіпру та Ірландії, де залишиться традиційна процедура проставлення штампів. Також система застосовуватиметься в чотирьох державах Шенгенської зони, що не входять до ЄС: Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Закарпатська ОВА

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