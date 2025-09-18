Зміни в роботі громадського транспорту в Ужгороді: 2 зупинки тимчасово не працюватимуть
18 Вересня 202592
У зв’язку з початком ремонтних робіт на вул. Карпатської України тимчасово не здійснюватиметься висадка пасажирів на 2 автобусних зупинках – «Електродвигун» та «Механічний завод» (у напрямку залізничного переїзду), повідомляє Ужгородська міська рада.
Для зручності пасажирів організовані альтернативні місця посадки та висадки:
Замість зупинки «Електродвигун»:
маршрути № 9, № 10, № 20 – на вул. Олександра Блеста (перед виїздом на вул. Карпатської України);
маршрути № 24, № 156 – на вул. Карпатської України, біля супермаркету «АТБ».
Замість зупинки «Механічний завод»:
маршрути № 9, № 24 – на зупинці «вул. Волонтерів»;