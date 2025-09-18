Facebook
Новини

Зміни в роботі громадського транспорту в Ужгороді: 2 зупинки тимчасово не працюватимуть

18 Вересня 2025 92

У зв’язку з початком ремонтних робіт на вул. Карпатської України тимчасово не здійснюватиметься висадка пасажирів на 2 автобусних зупинках – «Електродвигун» та «Механічний завод» (у напрямку залізничного переїзду), повідомляє Ужгородська міська рада.

Для зручності пасажирів організовані альтернативні місця посадки та висадки:

Замість зупинки «Електродвигун»:

Замість зупинки «Механічний завод»:

Varosh, за інформацією Ужгородської міської ради
Фото: Ужгородська міська рада

