У зв’язку з початком ремонтних робіт на вул. Карпатської України тимчасово не здійснюватиметься висадка пасажирів на 2 автобусних зупинках – «Електродвигун» та «Механічний завод» (у напрямку залізничного переїзду), повідомляє Ужгородська міська рада.

Для зручності пасажирів організовані альтернативні місця посадки та висадки:

Замість зупинки «Електродвигун»:

маршрути № 9, № 10, № 20 – на вул. Олександра Блеста (перед виїздом на вул. Карпатської України);

маршрути № 24, № 156 – на вул. Карпатської України, біля супермаркету «АТБ».

Замість зупинки «Механічний завод»:

маршрути № 9, № 24 – на зупинці «вул. Волонтерів»;

маршрути № 10, № 20, № 156 – на зупинці «Військова частина».

Varosh, за інформацією Ужгородської міської ради

Фото: Ужгородська міська рада

