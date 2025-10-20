18 жовтня у Кошицях Україна та Словаччина підписали протокол про внесення змін до чинної міжурядової Угоди про пункти пропуску. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Фейсбуці.

Відповідно до домовленостей, до кінця 2025 року у пункті пропуску “Ужгород – Вишнє Нємецьке” на українсько-словацькому кордоні має запрацювати пішохідний та велосипедний переходи. Паралельно готується запуск пасажирського термінала, який дозволить розділити вантажні та пасажирські потоки. Це підвищить пропускну здатність пункту на 20%.

Тим часом на пункті пропуску “Малий Березний – Убля” підвищують вантажопідйомність до 5 тонн. Таке рішення покращить умови для мешканців прикордонних громад і малого бізнесу, що активно здійснює торгівлю між Україною та Словаччиною.

“Наразі завершується підготовка відповідної інфраструктури, готується додатковий персонал і цифрові системи контролю”, – повідомив заступник голови Офісу Президента Віктор Микита.

Транспортне сполучення та нові маршрути

У межах переговорів сторони також домовилися про розвиток залізничного сполучення.

Після запуску маршруту Київ – Братислава готується продовження напрямків до Відня та Праги. Також обговорюється можливість безоплатної передачі Україні електровозів для забезпечення руху євроколією на маршруті Ужгород – Чоп – Кошиці.

Паралельно Україна і Словаччина працюють над погодженням Угоди про спільний контроль на кордоні. Це дозволить скоротити час проходження перевірок для пасажирів. Зараз очікують зворотний зв’язок від Європейської Комісії. Щоб зменшити черги, сторони також домовилися збільшити кількість працівників прикордонної та митної служб на залізничному пункті пропуску.

За словами Віктора Микити, реалізація досягнутих домовленостей має стратегічне значення для розвитку прикордонного Закарпаття:

“Ми розвантажуємо інші пункти пропуску, зменшуємо час очікування для вантажівок, забезпечуємо сталість виробничих процесів і надходження податків. Це підвищує рівень інвестиційної привабливості України й Закарпаття зокрема, сприяє розвитку індустріальних парків і транскордонних зв’язків між Закарпаттям та Пряшівським і Кошицьким краями Словаччини”, – сказав заступник голови Офісу Президента України.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Міністерство розвитку та відновлення України

