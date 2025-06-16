Зменшені копії пам’яток як елементи безбар’єрності з’являться у Мукачеві

У Мукачеві в межах інклюзивного проєкту «Місто на дотик» встановлять зменшені копії кількох пам’яток та історичних об’єктів міста.

Як розповів у коментарі Varosh голова ГО «Безбар’єрне Закарпаття» Руслан Проценко, насамперед мініатюрні копії відтворять для того, аби з пам’ятками міста могли ознайомитися незрячі та люди з порушеннями зору, маломобільні групи населення.

Проєкт втілюють за прикладом Львова, де тактильні моделі пам’яток архітектури та мистецтва для незрячих встановлені, наприклад, біля Оперного театру та біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

«Ми обрали 7 історико-архітектурних об’єктів у Мукачеві для відтворення. Зменшені копії будуть встановлені біля власне пам’яток. Таким чином, якщо у групі туристів будуть люди з інвалідністю, вони зможуть на дотик ознайомитися з тим, як виглядає пам’ятка. На копії буде нанесена інформація шрифтом Брайля і QR-код, за яким можна буде дізнатися історію об’єкта», – сказав Руслан Проценко.

Разом із тим, за його словами, мініатюрні пам’ятки покликані стати не лише елементом інклюзивного простору, але й цікавинкою для туристів та містян. Адже, каже, мукачівську Ратушу можна бачити лише з фасаду або зсередини. Тоді як завдяки її зменшеній копії у людей буде нагода роздивитися, як споруда виглядає і зверху, й загалом у комплексі.

Серед об’єктів, які початково планують виготовити та встановити: замок «Паланок», мукачівська Ратуша, кінний пам’ятник Святому Мартину, скульптура Кирилу та Мефодію, Палац князів Ракоці або «Білий палац».

До створення зменшених копій залучатимуть місцевих архітекторів, для залучення фінансування – меценатів та місцеву громаду. За домовленістю, у пошуках фінансування сприятиме Мукачівська міська рада.

За словами Руслана Проценка, Мукачево має стати першим містом, де на Закарпатті встановлять такі об’єкти. Надалі цю практику організація пропонуватиме поширювати в інших населених пунктах області, де згадана ініціатива знайде відгук.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Мукачівська міська рада

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