Змагання з адаптивних видів спорту “Карпатський виклик” пройдуть в Ужгороді

5–6 липня в Ужгороді вперше відбудуться Всеукраїнські змагання з адаптивних видів спорту серед поранених бійців і ветеранів “Карпатський виклик”. Учасники змагатимуться в 6 дисциплінах: жим лежачи, ривок гирі, настільний теніс, велотренажер (30 ккал), гребний тренажер (100 секунд) та армрестлінг. Наразі вже зареєструвалось 50 людей, розповів Varosh військовий ветеран, капітан обласної команди з адаптивного спорту CS Gladiator Костянтин Кашула.

Ветерани Закарпаття створили обласну команду з адаптивного спорту. Репортаж з тренування

— Ми чекаємо із всієї України ветеранів, які приїдуть до нас: чекаємо побратимів з Луцька, з Рівного, з Тернополя, з Кривого Рогу, з Дніпра. Ми анонсуємо це на всю Україну, — каже він. — Закарпатці теж братимуть участь, як демобілізовані, так і ті хлопці, хто зараз лікуються в наших лікарнях та реабілітаційних відділеннях. Ми з командою ходимо до них і запрошуємо взяти участь. Також будемо їхати в лікарні в Тячеві, Хусті і запрошувати хлопців звідти. Ми забезпечимо їм трансфер, поселимо та нагодуємо.

Загалом, зі слів Костянтина Кашули на змагання чекають близько 200 людей. Перший день змагання пройдуть у спорткомплексі “Юність”, а другий — на площі Фенцика, перед обласною філармонією.

В обласному Департаменті культури Varosh сказали: ближче до змагань узгодять культурну частину події.

Для участі у “Карпатському виклику” відкрита реєстрація. Деталі за тел. +380987947016.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: ілюстративне/Сергій Денисенко

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