Два мультфільми, 7 короткометражних експериментальних фільмів та два бекстейджі відзняли цього разу на щорічній кіношколі “Скалка”. Школа. в якій навчалось більше 30 людей, закінчилась нагородженням учасників у Артпросторі “Ліс”, розповів Varosh організатор кіношколи В’ячеслав Єгоров.

— Сценарій до одного з фільмів був створений за допомогою Chat GPT і один з фільмів створила команда інклюзивної майстерні-кав’ярні “Янгол”, — розповів він. — У нас навчалися троє людей з інвалідністю, з ними були батьки та їхня кураторка і вони придумали сценарій, були в кадрі, виконували ролі. Крім того цього року учасники відзняли два бекстейджі — ще й така практика в нас з’явилась.

Крім використання професійної техніки, учасники використовували для зйомок фільмів мобільні телефони. На айфони не тільки знімали, а й монтували фільми на них. Це важливий момент, тому що він вказує на доступність створення медіаконтенту і важливо спробувати і навчитись робити це якісно, каже В’ячеслав Єгоров.

— Важливо здобути навички створення соціального ролика або репортаж як зняти на мобілку — це дуже важлива складова, яка в нас нарешті з’явилась, хоча ми робили такі спроби і в 2020 році. Цього разу всі бекстейджі і кілька фільмів були не тільки зняті, а й змонтовані і затитровані на смартфонах.

Де подивитись?

Майстер-класи та лекції відбувалися щодня у вечірній час в Артпросторі «Ліс» та у скансені. Також щодня учасники могли отримати додаткові консультації у приміщенні «Сінема Спейс». Зйомки відбувалися два дні: у суботу й неділю, решту часу тривав процес монтажу і підготовки робіт до презентації.

Весь відзнятий на школі контент буде незабаром доступний на каналі “Закарпатської фільмкомісії” в ютубі та у Фейсбуці.

Додамо, що співорганізаторами кіношколи «Скалка» став Департамент Закарпатської ОВА, Закарпатський музей народної архітектури та побуту, артпростір «Сінема Спейс». Партнери проєкту – Ужгородська міська рада, артпростір «Ліс», Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Т. Легоцького та волонтерський штаб БФ «Українська команда».

Кіношкола «Скалка» – проєкт Закарпатської фільмкомісії, який триває безперервно з 2018 року.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: сторінка Закарпатської фільмкомісії у Фейсбуці

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