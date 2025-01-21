Швейк, який поправляє капелюха, Джон Лорд та Шугай, які махають рукою, Берчені та Ілона Зріні, які тихцем цілуються і Федір Манайло за роботою — ці мініскульптурки оживив завдяки штучному інтелекту ужгородець, веброзробник Аркадій Шиншинов. Працює з ШІ активно останні кілька місяців і під час освоєння анімації картинки потрібно було на чомусь потренуватися, — розповів він Varosh.

— Аналізуючи дуже багато моделей штучного інтелекту, я таки добрався до генерації не лише коду і тексту чи картинок, а й до відео. Зараз з’явилися за адекватні ціни моделі, котрі можуть при правильно написаній інструкції робити доволі притомні ролики. І мені треба було на чомусь тренуватися: я зібрав свої старі фотожарти про Ужгород, і трошки граючи на ностальгії ужгородців, анімував ці фоторафії. Черчіль з Федором Шандором на Корзо, підйомний пішохідний міст, Мерилін Монро в сакурах були дуже популярні!

Діалог з тінню розуму: від Сократа до квантової свідомості

Стилізація під стару хроніку доволі проста, розповів Аркадій, тому наступним етапом стали скульптури: в нічному Альпінарії жваво вели бесіду корифеї закарпатського живопису Адальберт Ерделі і Йосип Бокшай.

Кілька років тому Аркадій створив серію фоторафій вечірнього Ужгорода “Семі варош”. Тепер за допомогою штучного інтелекту ці світлини ожили теж: вулицями почали ходити люди з нечіткими обрисами, які нагадують привидів.

— Хотілося, щоб Ужгород був багатогранним і трохи більш загадковим: хтозна, може, крім Білої Діви в нас живуть і інші істоти?.. Це все жарти, звичайно, це важливо розуміти, — каже Аркадій. — І мініскульптурки — кожна з них це не просто шматок бронзи… Її просто треба роздивитися. Те, що ми бачимо їх статичними, не значить, що вони не рухаються. Десь той Швейк, може, перекладе кнедлика в іншу руку і почухає собі спину… Або ви їдете на велосипеді собі і навіть не помітили, що Шугай вам помахав… Все минає, а місто вічне, і воно живе своїм життям.

Аркадій Шиншинов — автор проєктів “Закарпатський оракул” та “Всі рецепти онлайн”.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото надані Аркадієм Шиншиновим. Головна світлина — з серії “Семі варош” з містичним містом

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.