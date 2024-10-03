“Жива спадщина”: 13 громад Закарпаття представлять свої ремесла, страви, обряди й традиції

У прийдешню неділю, 6 жовтня, у Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту відбудеться культурно-мистецька акція «Жива спадщина».

Захід започаткували у 2022 році як відповідь на збройну агресію росії проти України, цього року він проходитиме втретє, розповів під час брифінгу заступник голови Закарпатської ОВА Юрій Гузинець.

«Метою акції є збереження нематеріальної культурної спадщини Закарпаття, просування туристичного потенціалу області та підтримка майстрів народних художніх промислів», – сказав він.

На заході свої ремесла, старовинні обряди, свята та звичаї, народні страви, фольклор презентують 13 територіальних громад області. З них 2 – Великобичківська та Середнянська – долучаться вперше. Зокрема, вони представлять бичківські голубці і традицію виноробства, що плекається у Середнянській громаді.

У межах заходу відбуватиметься презентація нематеріальної культурної спадщини, діятимуть майстерні живої традиції, проходитиме ярмарок виробів народного мистецтва та крафтових продуктів. Також на локації буде організовано простір творчості для дітей і виступи фольклорних колективів.

Впродовж заходу усі охочі зможуть долучитися до збору коштів на підтримку 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Ініціатором та організатором акції «Жива спадщина» є Обласний організаційно-методичний центр культури. Як розповіла в.о. керівника центру Ганна Дрогальчук, під час заходу серед об’єктів нематеріальної культурної спадщини представлять також 4 елементи, котрі увійшли до Національного переліку. Це – «Ізянське лозоплетиво», «Гуцульська бриндзя», «Сливовий леквар» та «Традиційне свято “Міра”».

Також можна буде побачити й елементи обласного переліку, зокрема традиції весільної обрядовості в селі Хижа, лисичівське ковальство, традиції весільних вінкоплетінь села Зарічово, ткацтво гунь в селі Річка, чернянська начинка, новоселицька сливовиця тощо.

Територія скансену, де проходитиме акція, буде поділена на окремі локації, на яких і відбуватимуться тематичні заходи. Громади презентуватимуть свою спадщину біля старовинних будиночків з відповідних районів.

«Поряд із іншими функціями, це свято має також і пізнавальну, адже забезпечує зв’язок поколінь: щоб підростаюче покоління не забувало свої традиції, звичаї, обряди. Наш край має чим пишатися, що відтворювати й популяризувати. Це і народний танець та пісня, і старовинні рецепти, які передавалися з покоління в покоління і які будуть презентовані на святі», – додав директор Закарпатського обласного музею народної архітектури та побуту Василь Коцан.

Відкриття акції “Жива спадщина” відбудеться 6 жовтня о 12:00 у центрі скансену, біля старовинної корчми.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Закарпатська ОВА

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