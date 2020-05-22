Житловий квартал «West Towers»: як подбати про майбутнє, інвестуючи в нерухомість

Ідея придбати власне житло – мрія мільйонів людей, а особливо батьків, які все життя дбають про добробут для своїх дітей. Серед безлічі запропонованих пропозицій житла, кожен хоче обрати найвигіднішу та найкращу інвестицію для свого майбутнього.

У сучасних умовах вкрай непросто обрати серед великої кількості варіантів комфортну, якісну і за розумною ціною квартиру. Для цього варто детально проаналізувати ринок нерухомості та врахувати багато важливих факторів.

Перед тим, як придбати квартиру необхідно знайти надійного забудовника, якому ви зможете довірити свої кошти і, зрештою, життя.

– Прогресивна будівельна компанія «IDM Group» переконана, що в шаленому темпі життя потрібно вдало керувати часом та інвестувати у надійні проєкти. Від правильного вибору квартири в новобудові залежить комфорт життя кожної сім’ї. Ми дбаємо про це, а тому робимо сучасні планування квартир, використовуємо новітні технології, актуальні архітектурні й інженерні рішення, а також якісні сертифіковані екоматеріали, що сьогодні є ознакою вибору свідомих покупців, –розповідають у компанії.

Цього року, компанія розпочала хід нового будівництва житлового кварталу «West Towers» у затишному та екологічно чистому мікрорайоні Ужгорода на вул. Легоцького, буд. 64\б., поблизу університету «УжНУ».

Вдалій локації комплексу сприяє розвинена інфраструктура, паркові насадження, наявність місць для здорового відпочинку та розваг, оптимальна відстань до центру міста, сучасна транспортна розв’язка, і, звісно ж – чудова панорама з вікон квартири.

– Cьогодні, житловий квартал «West Towers» – це раціональне рішення інвестувати на ранньому етапі будівництва. Різниця в ціні на ранньому етапі будівництва і після здачі будівлі в експлуатацію може складати до 30% і разом з тим ви отримуєте якісне житло з підвищеними вимогами до комфорту за розумною ціною, – кажуть у компанії.

Переваги ЖК «West towers»:

По-перше, це безпека та приватність для мешканців. Безпека та інноваційність – основні принципи, якими керувалася будівельна компанія «IDM Group» при створенні простору житлового комплексу. Для безпеки мешканців працює цілодобовий відеонагляд, огорожа всього кварталу, шлагбаум на в’їзді в комплекс, інтернет на всій території та інше.

По-друге, сучасна архітектура та новітній підхід до планування будівництва та території комплексу. Сучасна архітектура гармонійно поєднується і в той самий час вигідно виділяється серед існуючих забудов району. Будинки максимально віддалені один від одного, що робить вид з вікон кращим та створює баланс між кількістю житла та масштабами природної зони всередині кварталу. Сучасні та комфортні квартири з ліфтами підійдуть на будь-який вибагливий смак і стануть досконалою основою майбутніх інтер’єрів.

Комплекс складається з 6-ти 9-ти поверхових будинків з однокімнатними (від 32,85 м2 до 40,12 м2) та двокімнатними квартирами (від 56,10 м2 до 62,95 м2) з типами 1д 1г 1в 1б, 1а, 2г, 2в, 2б, 2а, що детально візуалізовано на сайті westtowers.com.ua. Також передбачений підземний паркінг, гаражі та окремі паркомісця для автомобілів, що зробить комфортним паркування та забезпечить безпеку дітей біля дитячих майданчиків.

По- третє, близькість об’єктів інфраструктури для щоденних потреб. Неподалік житлового кварталу знаходиться все необхідне для комфортного життя: дитячий садок, школа, університет, торговий центр, затишні кафе та безліч об’єктів соціальної та побутової інфраструктури. Тематична паркова зона на території кварталу, стане справжньою родзинкою комплексу.

По-четверте, ЖК «West towers» – чудове місце із зеленою зоною для життя молодих сімей з дітьми. Кожен власник квартири матиме можливість відпочити на свіжому повітрі у парку для мешканців кварталу. Для дорослих та дітей різного віку заплановані сучасні дитячі та спортивні майданчики.

Наразі всі актуальні ціни ЖК «West towers» вказані на початковому етапі будівництва. Є також можливість на чотири роки розтермінувати оплату за придбане помешкання без оплати відсотків. Мінімальний перший внесок складає 30% від вартості квартири. Таким чином ви сплачуєте місячний платіж в індивідуальному графіку за власну квартиру за ціною орендованої. Здача комплексу в експлуатацію планується в 2021 році.

– Якщо ви в роздумах, яке житло стане вашим ідеальним місцем, сміливо обирайте актуальні пропозиції від забудовника «IDM Group» , який забезпечить вас повним комплектом документів, пов’язаних з реєстрацією нерухомого майна, за власний рахунок і подбає про те, щоб ви залишились задоволеними своїм вибором. Придбати квартиру в ЖК «West Towers» рівносильно – заощадити гроші, час та віддати перевагу кращій якості, – переконують у компанії.

Телефонуйте за номером: 067 782 95 99

Сайт: westtowers.com.ua

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