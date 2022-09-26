Житло на “Машзаводі”: чи дозволять релокованому підприємству в Ужгороді продовжувати реновацію

В Ужгороді в адміністративній будівлі колишнього машинобудівного зводу “Тиса” група компаній з Мелітополя “ISATEX INVEST GROUP” створює комплекс житлових апартаментів, офісів та комерційної нерухомості. При всій привабливості ідеї, довкола цієї забудови піднявся скандал стосовно того, що земля, на якій проводять реновацію адмінбудівлі, має промислове призначення і це супречить містобудівним нормам та генплану.

Начальниця ДАБК Олександра Зотова повідомила, що до Державного архітектурно-будівельного контролю Ужгородської міськради звернулася міська прокуратура з проханням пояснити, що ж відбувається в індустріальній зоні міста (в той же час у прокуратурі Varosh повідомили, що такого звернення до ДАБК не надсилали). Оскільки згідно з постановою №303 Кабінету міністрів проводити планові та позапланові перевірки будь-якого будівництва у військовий час заборонено, на об’єкт очільниця пішла особисто.

— На цьому будівництві перевірка не завадила б, тому що воно ведеться самовільно, — сказала Олександра Зотова. — На банері підприємства йдеться про те, що тут будують житло, але воно заборонене в промисловій зоні. Згідно генплану Ужгорода, ця зона належить до промислових і треба було розробити детальний план території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. На даний час ніхто з власників цих приміщень не звернувся з таким проханням.

За словами Олександри Зотової, забудовники мали звернутися в управління ДАБК, щоб взяти повідомлення про початок підготовчих робіт, на демонтаж існуючих конструкцій.

— Хоча, якби і звернулися, то якщо вони будують житло, то цього робити не можна, це суперечить містобудівній документації. Тобто це будівництво, згідно з чинним законодавством, вважається самочинним.

ДАБК скерувало заяву до Нацполіції та місцевої прокуратури, які мають право проводити перевірку.

Натомість директор ТОВ “ЮКРЕЙН ІНВЕСТ ІЗАТЕКС”, яке проводить реновацію адмінбудівлі заводу, Олексій Фокарді на пресконференції сказав: розробили проєкт по переплануванню адмінбудівлі в рамках законодавства.

— Ми у сфері будівництва більше 20 років і реновація промислових зон для нас не новинка, — пояснив він. — Ми це робили багато років, у законному правовому руслі. На наших банерах не написано про соціальне житло чи житлові квартири. Ми будуємо житлові апартаменти. Тут є певна різниця. Апартамент за законом України не є житлом для постійного проживання. Готельні номери, апартаменти теж не є житловим приміщенням, але люди там живуть. І навіть у санаторії номери теж підпадають під цю категорію. Апартаменти, менші 30 кв.м. також не є квартирою. Там можна жити, але ви там не можете прописатися. А тепер люди, які приїхали сюди з окупації живуть взагалі — в спортзалах, у школах та дитсадках. В яких умовах? Вони не мають права там людей селити!..

Щодо цільового призначення земельної ділянки, Олексій Фокарді каже: в 4-поверховій адміністративній будівлі з кабінетами не було виробничих приміщень.

— Є законом затверджена постанова кабінету міністрів №406 від 07.06.2017 про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. Це як правило ті будівлі, які вже були введені в експлуатацію. Та будівля, яку ми придбали і почали там роботи, раніше вже була введена в експлуатацію. Там є певний перелік робіт, які можна там робити та умов, за яких не можна їх робити. І ми працюємо саме в тому форматі.

Водночас Олексій Фокарді поскаржився, що під час візиту на будівництво Олександра Зотова поводилася вкрай агресивно та шумно: погрожувала та обзивала будівельників, називала немісцевими біженцями та іншими неприйнятними словами.

— Ми звернемося в понеділок з заявою до правоохоронних органів з проханням перевірки правомірності її дій. Ми діємо в рамках діючого законодавства в т.ч. будівельної сфери. Ми не жебраки, ми люди, які вміють працювати і втратили все через війну в себе вдома і зараз деякі чиновники тут, в Україні намагаються відкрити проти нас другий фронт. Ми із Запоріжжя, нащадки запорізьких козаків, вміємо працювати і боротися і не здамося ні під яким корумпованим тиском, або іншими протиправними діями.

Насамкінець Varosh звернувся по коментар до юриста. Володимир Сільваші сказав: призначення земельної ділянки, на якій ведуться роботи, має відповідати житловій забудові.

— Навіть з будівлею із офісними приміщеннями теж можуть бути проблеми. Офіс — це теж не промисловість. А апараменти теж вважаються житлом, як би вони не говорили. Але все починається з землі, з генплану. Там має бути дозволене житло. Цільове призначення землі має бути переведене під житло чи офісну чи будь-яку іншу громадську забудову. Після того має переводитись будівля, потім подаються документи, проєктна документація, що ми будуємо ось таке. Це доволі дороговартісно, бо це величезний об’єкт, але не неможливо. Ідея в них прекрасна, безумовно, і потрібна місту, але зробити її потрібно правильно.

Varosh

Фото: Ужгородська міська рада

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