Житло для 90 працевлаштованих вимушених переселенців збудують у Тячеві

У Тячеві для працевлаштованих на території громади переселенців планують збудувати соціальне житло. У громаді наразі офіційно зареєстровано 3200 вимушених переселенців, більшість з них працевлаштовані та живуть у приватному секторі, — сказав міський голова Іван Ковач.

Ще 150 людей живуть у закладах, які утримують за рахунок міського бюджету. Зі слів міського голови, плату комунальних послуг бере на себе влада, а триразове харчування зазвичай забезпечують благодійні організації. Аби вирішити питання з помешканням, планують збудувати соціальне житло.

— Зараз ми на стадії підписання договорів з Закарпатською ОВА та з місцевим підприємством — фабрикою “Ламелла”. Хочемо збудувати приміщення, куди будемо заселяти працевлаштованих на території громади ВПО, — сказав Іван Ковач. — Принцип фінансування наступний: область — 30%, ми — 30% і 30% — “Ламелла”. Вартість будівництва складає 15 млн грн, а будівництво має стартувати після 1 лютого 2023.

Будівля буде у власності громади, комунальні послуги буде оплачувати або підприємство, де працевлаштована людина (за домовленістю) або самі мешканці.

Іван Ковач пояснив, що будуватиме житло релоковане в Іршаву підприємство. Обіцяють побудувати за 3 місяці.

— Але ми залишаємо ще трохи часу на випадок негоди чи інших ситуацій. Тому здати у експлуатацію плануємо в кінці травня. Житло буде готове повністю, з водопостачанням та водовідведенням, електрифіковане, повністю умебльоване, — сказав міський голова.

Планують побудувати 74 кімнати, де зможе мешкати 85-90 людей: будуть і двокімнатні приміщення для сімей, і однокімнатні.

Varosh

Фото: Віталій Сойма, з сайту Тячівської міської ради

Про ініціативи, які роблять Закарпаття кращим, читайте в соцмережах Varosh! Підписуйтеся на наші Facebook, Instagram та Тelegram.