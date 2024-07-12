Жіночі купе з’являться ще у двох потягах на Закарпаття

Укрзалізниця додала жіночі купе ще в чотирьох поїздах, зокрема двох, які курсують на Закарпаття. Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів – 88%, кажуть в Укрзалізниці.
Відтак, з 1 серпня жіночі купе з’являться на рейсах:
“Ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12. На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку”, – зазначає голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.
Квитки до жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні у застосунку Укрзалізниці вже з 13 липня, — йдеться в повідомленні. Вартість квитків не відрізняється від вартості в інші купе.
Наразі є 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе: №15/16 Харків – Ясіня; №17/18 Харків – Ужгород; №26/236 Одеса – Ясіня; №3/4 Запоріжжя – Ужгород; №41/42 Дніпро – Трускавець; №29/30 Київ – Ужгород; №81/82 Київ – Ужгород та №75/76 Київ – Кривий Ріг.
Зоряна Попович, Varosh,
Фото ілюстративне
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