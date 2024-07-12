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Жіночі купе з’являться ще у двох потягах на Закарпаття

12 Липня 2024 1

Укрзалізниця додала жіночі купе ще в чотирьох поїздах, зокрема двох, які курсують на Закарпаття. Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів – 88%, кажуть в Укрзалізниці.

Відтак, з 1 серпня жіночі купе з’являться на рейсах:

•⁠ ⁠№ 1/2 Харків — Івано-Франківськ.
•⁠ ⁠№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
•⁠ ⁠№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
•⁠ ⁠№ 95/96 Київ — Рахів.

“Ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12. На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку”, – зазначає голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Квитки до жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні у застосунку Укрзалізниці вже з 13 липня, — йдеться в повідомленні. Вартість квитків не відрізняється від вартості в інші купе.

Наразі є 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе: ⁠№15/16 Харків – Ясіня; ⁠№17/18 Харків – Ужгород; ⁠№26/236 Одеса – Ясіня; ⁠№3/4 Запоріжжя – Ужгород; ⁠№41/42 Дніпро – Трускавець; ⁠№29/30 Київ – Ужгород; ⁠№81/82 Київ – Ужгород та ⁠№75/76 Київ – Кривий Ріг.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне

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# жіночі купе # новини Varosh # поїзди на Закарпаття # рейси # Укрзалізниця

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