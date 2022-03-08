Жінки вже не несуть красу у світ, бо того світу більше нема, тепер ми несемо міць і перемогу

“І ти думаєш: Господи, я ж жінка, можна було б і ніжніш.

І Бог такий: Ні, ти не просто жінка, ти більше, ніж”. (Тоня Корнута).

Папа Фанциск 1 січня, коли війни у Європі ще не було, але підступно планувалася, сказав: “Поранити жінку – означає образити Бога!“. А росія за 13 днів чорної війни понівечила серце кожної жінки в Україні.

Христина Губська, фотограф: “У процесі зйомки часто звертаю увагу на деталі: на погляди, рухи людей, намагаюся відслідкувати зміну тембру голосу. Харківчанка, яка розповідала історію про те, як готувала суп на кухні, пчула вибухи і в ту ж мить зібрала речі, дітей, сіла у машину і поїхала невідомо куди. А суп так і залишила на плиті.

Історія мами, у котрої дитина з особливими потребами тепер, через вибухи, потерпає ще й від панічних атак.

Коли я зустрічаю цих жінок, то у першу черну, бачу за ними силу, незламність. Мені дуже боляче чути їх історії, але коли бачу, як вони цілують своїх дітей і оберігають, то розумію, що ці жінки – справжні геройки!

Мені не стає легше бачити сльози на їх очах, бачити розгублених дітей, але кожного дня я стаю сильнішою, завдяки їм!”.

Очільник Донеччини Павло Кириленко привітав жінок листівкою із зображенням Богородиці.

Військові Збройних Сил України пообіцяли присвятити перемогу над ворогом жінкам України: “Чарівні наші жінки! Вітаємо Вас з міжнародним жіночим Днем! Мабуть найкращим подарунком для Вас, в умовах сьогодення буде перемога. Саме тому, кожну свою перемогу ми присвячуємо Вам. Зі святом весни! З Міжнародним жіночим Днем!”.

“Зі святом сьогодні ту, котра умудряється поселити і нагодувати у двокімнатній квартирі 32 осіб:

Ту, котра щодня віправляє фури допомоги на Харків;

Ту, котра зі свого будинку і офісу зробила склад гуманітарної допомоги і дає її тим, хто потребує;

Ту, хто сідає за буса і везе рідкісні і необхідні ліки через вантажну митницю;

Ту, котра за 4,5 хвилини може знайти бронік, житло, рідкісну суміш, вичислити афериста і організувати траспорт;

Ту, котра зробить 100500 бутербродів і зварить 150 літрів бограча, щоб нагодувати біженців;

І ще тисячі жінок, котрі голими руками готові відрізати яйця тому, хто несе небезпеку її дитині!

І це тільки у нашому маленькому Ужгороді”, – написала Яна Томенюк.

За 13 днів війни Україна бачила стільки жіночих сліз, як ніколи до цього. Але за цей час весь світ побачив силу, мудрість і міць українок – тих, котрі на передовій і тих, котрі у тилу.

Кожна з нас зараз робить максимум для того, щоб Україна перемогла: вбивають ворога, допомагають військовим і біженцям, розраджують дітей, лікують поранених, а є ті, які просто у цю секунду намагаються вижити.

Кожна з нас – це ЖИТТЯ, яке ПЕРЕМОЖЕ!

Жінки не ділять дітей на “своїх” і “чужих”, вони борються щодня, бо знають ціну життя.

Нам стереотипно і часто приписують слабкість. Говорять про красу, яку ми несемо у світ, але той світ завершився і тепер ми несемо міць. Бо ж війна не має статі!

“Ради тебе перли в душу сію,

Ради тебе мислю і творю…

Хай мовчать Америки й Росії,

Коли я з тобою говорю”.

Василь Симоненко.

Олеся Смирнова, Varosh

Фото: Христина Губська