Жінки в чоловічих професіях: ярмарок вакансій пройде в 6 райцентрах Закарпаття

Національні ярмарки вакансій пройдуть 15 травня у 6 райцентрах Закарпаття. У цей день подібні ярмарки пройдуть одночасно у всіх регіонах країни у містах обласного та районного значення. На прифронтових територіях ярмарки будуть онлайн, — кажуть у Закарпатському обласному центрі зайнятості.

Особливий акцент на цих ярмарках приділять залученню жінок на ринок праці, зокрема у професії, де традиційно переважають чоловіки. Служба зайнятості пропонує навчання за 31 професією, де переважно працюють чоловіки.

Через війну виник брак кадрів

Нагадаємо, торік, 15 листопада, уряд затвердив експериментальний проєкт для навчання та працевлаштування жінок у тих сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені. Зробили це тому, що через повномасштабне вторгнення в Україні виник дефіцит кадрів, але роботодавці готові залучати жінок на нетипові посади, повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко. Депутат запропонував список професій, які можуть бути запропоновані жінкам. Серед них, верстатник деревообробних верстатів, водій автотранспортних засобів, водій навантажувача, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, машиніст екскаватора, оператор котельні тощо.

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У січні цього року, аби подолати дефіцит кваліфікованих робітників та заробітчанство, в Закарпатській ОВА підписали тристоронні меморандуми про співпрацю між керівниками 6 закладів професійної освіти, 9 підприємствами та адміністрацією.

Де пройдуть ярмарки?

На Закарпатті національні ярмарки вакансій пройдуть за адресами:

м. Ужгород, вул. Новака, 45 початок об 11:00

м. Мукачево, вул. Миру, 73, початок о 10:00

м. Тячів, пл. Поштова, початок о 10:00

м. Хуст, вул. 900-річчя Хуста, 25, початок о 09:30

м. Рахів, вул. Б. Хмельницького 69, початок об 11:00

м. Берегове, вул. Мукачівська, 32, початок о 09:30.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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