Жденіївський міст на Закарпатті: що відомо про руйнування та коли полагодять

Ввечері 24 червня між селом Підполоззя та селищем Жденієво на ділянці автодороги державного значення Т-0710 Нижні Ворота – Ужок упав міст. Без сполучення залишилися 8 населених пунктів: селище Жденієво, села Збини, Щербовець, Пашковиця, Буковець, Перехресний, Чечірний та Розтока, — написав голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

На місці руйнування мостової конструкції вже триває облаштування тимчасової переправи через ріку Жденіївку. Працюють важка техніки та відповідні служби, кажуть в ОВА. Цікаво, що автодорога Т-0710 збігається з логістичними потребами ТОВ «Вітропарки України», які запланували ВЕС на горі Гостра та полонині Руна.

“Френдлі Логістик” цікавилося перевезенням ненормативних вантажів через міст

На брифінгу в Ужгородському прес-клубі заступник начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області Василь Рурич сказав: дорога територіальна, міст старий і мав невидимі дефекти. Обстеження проводилися чисто візуальні, цей міст був одним з найкращих, спеціального обстеження його не проводилося, оскільки воно дороговартісне, а дорога до 2021 року мала статус дороги місцевого значення:

— Цей міст не обстежувався давно, від 60-100 тис грн. коштує його обстеження, — сказав Василь Рурич. — Чому він обвалився — встановить слідство. Вантажівки на Руну через міст, люди місцеві кажуть, що їздили. Чи були вони великогабаритні — не знаю. ТОВ “Френдлі Логістик” зверталися з питанням, чи можна провозити через цей міст ненормативні великогабаритні вантажі. Ми відповіли, що без додаткового обстеження дати відповіді не можемо. Оскільки додаткових коштів у нас нема і вони повинні замовити експертизу цих мостів. Щоб встановити обмеження перевезення державними дорогами по вазі (до 40 т) потрібно замовити спеціальне обстеження.

Причину руйнування встановить слідство

Тепер аварійні роботи проводитимуться за державний кошт, сказав Василь Рурич. Зараз облаштовуються тимчасові переправи поряд з мостом, поки річка низька, плануємо прокласти 5 труб, щоб вона могла протікати і облаштувати тимчасову переправу. Точні терміни відновлення мосту не сказав.

— У травні цього року інженер проводив огляд цього мосту, всі елементи споруди були в належному стані, — сказав на брифінгу начальник відділу технічного контролю Юлій Сидоряк. — Через 2-3 місяці, поки є переправа по трубам великогабаритні вантажі небажано провозити.

Зрештою через річку планують встановити тимчасовий міст, який нещодавно встановили через Тересву.

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Зоряна Попович, Varosh

Головне фото: Суспільне Ужгород

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