Жденіївський міст досі не відремонтований. Підрядники обіцяють закінчити до кінця року

Жденіївський міст на автодорозі Т-0710 Нижні Ворота – Ужок, який обвалився 24 червня цього року, досі не відновлений. Останній місяць роботи повністю зупинилися, сказав у коментрі Varosh заступник начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області Василь Рурич.

– Там роботи залишилось тижні на два, геть небагато: там уже є бетонне покриття, потрібно вичекати належний термін, щоб бетон набрав міцність. Далі поставити покриття типу рубероїда і поверх нього – асфальт, поставити перила і перегородження для транспорту і все, але вже місяць роботи там не робляться, – каже Рурич.

Хоча терміни, за які міст має бути відремонтований, не оголошувалися, але зі слів Василя Рурича, замовники вже мають відновити рух через міст. За інформацією від ТОВ “Френдлі Логістик”, які фінансують відновлення мосту, причина у проблемі з фінансуванням. Тепер підрядник обіцяє завершити відновлення до кінця листопада-початку грудня.

Жденіївський міст на Закарпатті: що відомо про руйнування та коли полагодять

Наразі діє тимчасова переправа, збудована неподалік зруйнованого мосту. Через річку Жденіївку прокладено труби, на які насипали ґрунт. Транспорт безперешкодно перетинає річку цією переправою. Василь Рурич сказав, що кілька разів невеликі повені зміщували труби, але їх оперативно повертали на місце, тож переправа продовжує функціонувати.

Фінансування відбудови та причини руйнування

Роботи виконуються за Меморандумом між Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області та ТОВ “Вітряний парк Верховинський”. Товариство у 2024 році уклало Договір про соціальне партнерство з громадою та взяло на себе зобов’язання сприяти соціально-економічному розвитку.

Згідно з Меморандумом, відновлення мосту виконується без використання коштів державного або місцевого бюджетів.

Жденіївський міст був збудований у 1962 році, та був частиною територіальної дороги місцевого значення. Його не ремонтували, обмежуючись візуальними оглядами штучних споруд, але цей міст вважався одним із найкращих у регіоні, сказав Рурич. Він додає, що спеціалізовані обстеження, які проводяться за участі науковців і галузевих експертів, не проводилися через брак коштів.

У 2021 році міст передали на баланс Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області. Василь Рурич пояснив: ремонт мосту планували ще перед початком повномасштабне вторгнення, але з початком війни ця потреба відтермінувалася. На пресконференції після падіння мосту Василь Рурич сказав, що місцеве населення не раз бачило, що через міст їздять великовагові вантажівки, везучи обладнання для встановлення вітряка на полонині Руній.

У Нацполіції Varosh повідомили, що у справі про обвал мосту триває слідство. Наразі очікують результатів комплексної експертизи.

Столітній міст в Іршаві готують до відкриття після реставрації

