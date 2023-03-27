Зґвалтування на Воловеччині. Обурення громадськості змусило прокуратуру готувати апеляцію

24 серпня 2021 року в селі Верхні Ворота на Воловеччині троє 10-класників середньої школи запросили знайому дівчину, 9-класницю в підвал помешкання одного з хлопців, де по черзі здійснили статеву наругу над дівчиною, використовуючи пальці рук, і відзняли процес на телефон. Згодом це відео поширили в інтернеті і поширили між учнями школи, в якій навчались і вони, і зґвалтована дівчина.

Дівчина про подію нікому не розповідала, відчуваючи страх та сором, — йдеться у вироці суду від 16.03.2023. “Вона стала більш похмурою і замкнутою, мала проблеми зі сном, відчувала сором і страх. Ця подія була травматична для неї”.

Відео, поширене ґвалтівниками, побачили працівники поліції, пояснила Varosh речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. Вони прийшли до бабусі, з якою мешкала дівчина, в час, поки її мама була за кордоном, і про все їй розповіли. Жінка написала позов у поліцію, після чого всіх трьох хлопців взяли під варту.

Розслідування і вирок суду

На суді всі троє ґвалтівників визнали свою вину. Дівчину в суді захищав не адвокат, а представник служби в справах дітей Нижньоворітської сільської ради. Кримінальне провадження в поліції відкрили за ч. 3 ст. 152 ККУ – Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої особи, яке карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років. В процесі розслідування справу перекваліфікували на насильство, яке, начебто, здійснювалося без проникнення в тіло потерпілої.

16 березня 2023 Воловецький районний суд оприлюднив вирок: за ч.3 ст. 153 – Сексуальне насильство, вчинене групою осіб, або сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи, яка передбачає покарання у вигляді позбавленная волі на строк від 5 до 7 років. І одночасно з тим, відповідно до ст. 104 суд звільнив ґвалтівників від відбування покарання з іспитовим строком у 2 роки. Окрім того, ґвалтівників зобов’язали виплатити постраждалій 180 тис грн – по 60 тис грн кожний.

Суспільне обурення

Вирок сколихнув усю країну: за словами голови Закарпатської ОВА Віктора Микити, з минулого тижня “у громаді працюють соцслужби, відповідні департаменти ОВА й Мукачівської РВА. Вивчаються усі обставини, дії або можлива бездіяльність відповідальних посадових осіб ТГ, навчального закладу та інших”.

Генеральна прокуратура готує оскарження судового вироку щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої на Воловеччині. “Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили”, — йдеться в повідомленні.

Чому так сталося і як цього уникнути в майбутньому

В Асоціації жінок-юристок України “ЮрФем” кажуть: у справах сексуального насильства необхідно змінювати стандартний підхід до розслідування, а саме розуміти що експертизи не можуть бути визначальними доказами, що у даних категоріях справ потрібно встановлювати більший строк давності притягнення до відповідальності тощо.

Крім того, в Асоціації вказують на неефективну і абсолютно шкідливу систему органів опіки та піклування, які не лише не дбають про інтереси дітей, але й шкодять їх інтересам. “У даному випадку орган опіки мав залучити до участі у справі адвоката/ку системи безоплатної правової допомоги щоб інтереси дитини були захищені”, — пише Христина Кір, членкиня Асоціації. Насамкінець, в Асоціації готові надати безоплатну адвокатську допомогу дівчині . На запит Varosh відповіли, що по допомогу щодо зґвалтування на Воловеччині до них наразі ще не зверталися.

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В момент публікації цієї новини стало відомо, що Прокуратура Закарпатської області подає апеляцію на рішення Воловецького районного суду.

“Фігуранти з моменту вчинення злочину не відвідували школу разом із потерпілою. Перебували під домашнім арештом. Після вироку суду вони навчаються дистанційно і фактично ізольовані від дівчини. Відповідним службам дав доручення невідкладно законним шляхом блокувати будь-яку можливість одночасного відвідування школи постраждалою та ґвалтівниками незалежно від кінцевого рішення суду”, — пише голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Родині потерпілої, за словами Віктора Микити, запропонують інші навчальні заклади області для продовження навчання. Перелік таких закладів освіти вже сформовано.