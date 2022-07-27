«Зелений коридор» для агропродукції до ЄС створили на закарпатській митниці через заблоковані українські порти

Морські порти Бердянська, Маріуполя, Скадовська та Херсона з 1 травня були закриті до звільнення цих територій від російської окупації. Відтак зупинився і експорт зерна в країни ЄС. Альтернативою його транспортуванню стали логістичні шляхи суходолом через пункти пропуску України. Одним із тих шляхів став митний пост «Ужгород-автомобільний» — найбільший міжнародний пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною.

Для перевізників зерна створили «зелені коридори» та вивели окрему смугу, де проводять першочергове оформлення зернових культур. Загалом, за даними пресслужби Закарпатської митниці, до країн Євросоюзу через нашу митницю вже вдалося перемістити близько 900 тисяч тонн агропродукції.

Varosh

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.