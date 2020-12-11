Здайте непотрібний одяг – зігрійте тварин. “Барбос” збирає речі для ужгородського притулку собак і котів

Організація “Барбос” опікується притулком для тварин в Ужгороді. Кілька років поспіль волонтери регулярно збирають одяг та побутові речі, аби додати песикам і котикам тепла і затишку. Ви теж можете зробити ревізію удома і передати непотрібні речі чотирилапим мешканцям притулку. І вам не треба нікуди їхати, просто зателефонуйте за номером, вказаним нижче, і передайте.

Наша зворушлива історія, яка надихає забрати тваринку з притулку собі додому: Щасливі історії «Барбосу»: коли доля дарує другий шанс

Ужгородець Федір Смірнов, волонтер “Барбосу”, повсякчас на велосипеді забирає пакунки в містян і доставляє до притулку. Він розповідає Varosh, що є люди, котрі самі привозять уживаний одяг. А часто через сарафанне радіо дізнаються про Федора чи інших волонтерів Барбосу, телефонують і передають.

«Є постійна потреба в речах, особливо, коли в притулку багато маленьких вихованців, та взимку, коли мороз. Найбільше потрібні куртки, кофти, рушники, ковдри, покривала, простирадла, які можна постелити тваринам», – каже Федір.

Усе організувати дуже легко, просто зателефонуйте Федору або в Барбос.

«Я домовляюся з людьми, під’їжджаю у певний час на велосипеді та забираю речі».

Якщо накопичується чимало пакунків, то Федір із друзями відвозить на авто, але дорога до притулку просто жахлива, не кожна машина проїде, тому легше і безпечніше на велосипеді. Насправді, з тією стежкою до притулку – направду біда. Це і не дорога, а перманентне болото. Волонтери завжди беруть із собою змінне взуття.

«Колись мер обіцяв зробити дорогу, але віз і нині там».

Контакти:

0634143614 (Федір),

066 488 04 80 (організація Барбос).

Varosh