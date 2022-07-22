Збірна зірок та збірна легенд футболу зіграють матч в Ужгороді

Благодійний футбольний матч за участі українських та іноземних футболістів, а також представників шоу-бізнесу та медіа пройде у неділю, 24 липня на стадіоні “Минай”. Прес-аташе ФК «Минай» Олександр Костюх розповів, що на матчі збиратимуть гроші на потреби ЗСУ: на автівки та тепловізори.

— Матч-збір на потреби ЗСУ – це вже друга аналогічна за масштабами та концепцією подія в Україні цього літа. Перша гра між «Легендами футболу» та «Збірною зірок» відбулась 12 червня так само на стадіоні “Минай”, — сказав він. — Тоді коштом проданих квитків, донатів під час трансляції та аукціону вдалось зібрати 310 тисяч гривень. Ще 21 000 була зароблена завдяки онлайн-аукціонам, лотами якого стали футболки учасників заходу.

Олександр Костюх пояснив, що Ужгород — єдине місто, в якому є змога провести захід з глядачем. За дозволу та сприянні військової адміністрації на матчі будуть присутні воїни ЗСУ та діти постраждалі від військових дій, які проходять психологічну реабілітацію за підтримки благодійного фонду «Голоси дітей» та Ukraine Helpers.

Збірна зірок: Олександр Педан, Ігор Ласточкін, Андрій Бєдняков, Міка Фаталов, ALEKSEEV, Олександр Денисов, Степан Казанін, Фоззі (ТНМК), Григорій Решетнік, Ігор Циганик, Костя Трембовецький, Женя Янович, Артем Півоваров, Вадим Олійник, Tamerlan, Артем Гагарін, Влад Шевченко, Любомир Левицький.

Збірна легенд: Мирон Маркевич, Ігор Бєланов, Олександр Шовковський, Даріо Срна, Руслан Ротань, Владислав Ващук, Андрій Русол, Євген Селезньов, Артем Федецький, Тарас Михалик, Василь Кобін, Валентин Слюсар, Адріан Пуканич, Михайло Кополовець, Олексій Полянський.

Гра відбудеться 24 липня о 16.00.

Varosh

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