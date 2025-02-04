Збір на ліфт для маломобільних людей оголосив Закарпатський муздрамтеатр

Закарпатський обласний музично-драматичний театр оголосив збір на встановлення ліфта для людей на кріслах колісних. Частково необхідну суму в театрі вже зібрали, та тепер звернулися за підтримкою до ужгородців, пояснив Varosh директор-художній керівник театру Рудольф Дзуринець:

— Я про це весь час пишу в соціальних мережах, про те, що наш театр, він завжди прагнув бути місцем, де мистецтво доступне для всіх. Ми поставили вже і таблички зі шрифтом Брайля, кнопки виклику і, звичайно ж, адаптовували наші вистави для людей з порушенням зору послуху і люди мали можливість це дивитися. Але у нас є нагальна потреба, окрім цих пандусів, що ми встановили, це ліфт для людей з порушеннями фізичними.

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Потреба в ліфті дуже гостра

Вистави в театрі відвідує багато поранених військових, дуже багато людей з інвалідністю і не у всіх є змога потрапити на другий поверх, у фоє театру. Торік встановили кнопки виклику, якими можуть скористатися люди з порушеннями опорно-рухового апарату. На виклик спускається працівник театру та допомагає людині піднятися у глядацький зал. Тому потреба в ліфті постає дуже гостро.

Коштує він 710 тисяч гривень і Рудольф Дзуринець каже: дуже хочуть встановити його до кінця лютого, коли в театрі пройде фестиваль “Драма сьогодення”.

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— Якщо ми зберемо всі кошти, то це реально. У нас вже є проєктно-кошторисна документація, вже є всі документи готові, і я сподіваюся на це. Розумію, що хочу дуже багато, але якщо не вийде, то все одно до кінця театрального сезону ми 100% поставимо ліфт для людей з фізичними порушеннями.

Ліфт, який щойно зберуть необхідну суму, замовлять у Запоріжжі, встановлять власними силами.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Закарпатського академічного музично-драматичного театру

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