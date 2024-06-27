Заяву про відстрочку від мобілізації в Ужгороді можна подати в ЦНАПі. Хто може скористатися

З 27 червня ужгородці та перселенці, що проживають у місті і мають право на відстрочку від мобілізації, можуть подавати відповідні документи у міський Центр надання адміністративних послуг.

Відповідне рішення було схвалене напередодні під час засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради, повідомляють у мерії.

Хто може скористатися послугою:

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на строк 6-12 місяців (з наступним проходженням ВЛК);

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за 3 місяці;

жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий із батьків дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також, коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років;

жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною 6 статті 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міноборони, ЗСУ, Держспецтранслужби, Держспецзв’язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Держприконслужби, Управління державної охорони, апарату МВС та експерти установ експертної служби МВС;

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти, у послідовності, визначеній частиною 2 статті 10 Закону України «Про освіту», а також докторанти та особи, зараховані на навчання до аспірантури.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: РБК-Україна

Фото зі сторінки Ужгородької міськради у Фейсбуці