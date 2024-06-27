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Новини

Заяву про відстрочку від мобілізації в Ужгороді можна подати в ЦНАПі. Хто може скористатися

27 Червня 2024 107

З 27 червня ужгородці та перселенці, що проживають у місті і мають право на відстрочку від мобілізації, можуть подавати відповідні документи у міський Центр надання адміністративних послуг.

Відповідне рішення було схвалене напередодні під час засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради, повідомляють у мерії.

Хто може скористатися послугою:

gal-239693
gal-239686
gal-239679

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: РБК-Україна

Фото зі сторінки Ужгородької міськради у Фейсбуці

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