Завод “Єврокар” відновив роботу після трьох місяців перерви

Автомобільний завод «Єврокар» відновив виробництво автомобілів після тримісячної перерви. З перших днів війни завод припинив роботу і став одним з найбільших логістичних хабів з приймання та сортування гуманітарної допомоги, яка надходила в Україну з закордону.

— Люди потребували допомоги і ми зупинили своє виробництво і свої склади перетворили на гуманітарний хаб, — розповів член наглядової ради ПРАТ “Єврокар”, голова Федерації роботодавців Закарпаття Володимир Панов. — Спільно з обласним керівництвом розробили програми для всієї України, як діяти в такій ситуації. З усієї Європи нам привозили гуманітарну допомогу і Офіс президента давав нам адреси куди повинна іти та чи інша допомога. Тому всі наші працівники перейшли на роботу по цьому хабу.

За словами Володимира Панова, завод водночас зміг прийняти 300-500 переселенців, розмістивши їх в цехах. Все було зроблено для того, щоб перша хвиля людей мала перший прихисток після чого вже за деякий час вони могли їхати далі, — за кордон чи в інші регіони країни.

— Зупинити виробництво набагато простіше, ніж його запустити, — каже голова наглядової ради. — Хвиля гуманітарної допомоги на сьогодні впала, тому в нас з’явилася можливість поступово переходити на виробництво автомобілів і займатися тим, чим ми і маємо займатися. Наразі відновилася крупновузлова збірка автомобілів Skoda. Це поки що незначний обсяг роботи, але набагато краще, ніж нічого. Ми тепер зможемо забезпечувати автомобілями, по-друге, зможемо наповнювати бюджет ну і зможемо трохи заробити, щоб виплачувати людям заробітну плату.

За словами Володимира Панова, упродовж 4 місяців війни завод зумів зберегти заробітну плату працівникам.

Varosh

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.