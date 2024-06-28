На Закарпатті підбили підсумки та визначили переможців конкурсу на кращі журналістські роботи, присвячені темам регіонального розвитку, доброго врядування, соціальної згуртованості, боротьби з корупцією, прозорості та верховенства права в області.

Конкурс був оголошений 1 квітня 2024 року Інститутом Центральноєвропейської Стратегії (ICES), Transparency International Slovakia та Фундацією справедливості, доброчесності та боротьби з корупцією (FJIAC, Королівство Нідерландів). Він став частиною міжнародного проєкту “Посилення верховенства права на місцевому/ регіональному рівні в Україні: приклад Закарпатської області”, що фінансується Міністерством закордонних справ Королівства Нідерландів в рамках програми MATRA.

Метою конкурсу було привернути увагу до якісних журналістських робіт, що сприяють утвердженню верховенства права, розвитку та дієздатності демократичного суспільства.

Словацьке відділення Transparency International впродовж багатьох років займається темою ЗМІ у Словаччині. В організації відзначають, що спостерігають довготривалу тенденцію до занепаду традиційних ЗМІ, яку поки що не змогли замінити навіть нові онлайн-медіа. Відповідно до проведених організацією досліджень, майже третина населення Словаччини проживає в районах так званих «медійних пустель», а доступ до висвітлення місцевих новин на задовільному рівні має кожен другий житель країни. Усе це негативно впливає на стан місцевої демократії, збільшує простір для корупції, владних зловживань, дезінформації, провокує апатію виборців, каже директор Transparency Interntional Slovakia Міхал Пішко.

«Оскільки в Закарпатській області, спільно з нідерландськими та українськими колегами з організації ICES ми реалізовуємо проєкт, спрямований на зміцнення принципів верховенства права на регіональному рівні, ми вирішили закцентувати увагу не лише на органах самоврядування, але й на ЗМІ. Для досягнення спільної мети важливий громадський контроль, який серед іншого представлений і засобами масової інформації. Тому, подібно як і в Словаччині, разом з українськими партнерами ми вирішили уважніше придивитися до ситуації в регіональній журналістиці Закарпаття», – розповів Міхал Пішко.

Саме він, разом із колегою Любошом Костеланським з Transparency International Slovakia, а також головною редакторкою Varosh Діаною Тищенко та представницею ICES Дзвениславою Білоног оцінювали журналістські роботи, що надійшли на конкурс.

Протягом двох місяців на розгляд журі надійшло 26 матеріалів від місцевих журналістів: текстові інтерв’ю, репортажі, аналітичні статті та відеосюжети.

Конкурсні роботи оцінювали за кількома критеріями. Орієнтувалися, зокрема, на якість контенту і журналістського висвітлення теми. Брали до уваги форму медіапродукту та його привабливість. Ще одним важливим критерієм оцінювання була актуальність та значущість матеріалів для належного врядування та відповідність до тем і умов конкурсу.

За словами Міхала Пішка, конкурс засвідчив, що на ситуацію в українській регіональній журналістиці, як і на всі інші сфери, сильно вплинула війна. Більшість якісних журналістських робіт, які відібрали для оцінювання, принаймні опосередковано стосувалися подолання наслідків війни. Тим не менш, були серед них і такі, що покликані привернути увагу до проблем громад та спрямовані на здійснення контролю за місцевою владою.

Як приклад Міхал Пішко згадав відеороботу Олександра Ровняка про незаконну забудову ужгородського кар’єру приватними будинками.

За результатами оцінювання, переможцями журналістського конкурсу стали:

1 місце

Тетяна Когутич, УКРІНФОРМ, стаття “Мукачевом на кріслі колісному: дружні пандуси і ворожа бруківка”.

2 місце

Олександра Артюхіна, ТРК “Даніо” (21 Ужгород), відеосюжет “Я допоможу: інтеграція ВПО”;

Мирослава Гараздій, TV21 Ungvár, інтервʼю «Протидія дезінформації та пропаганді, фактчекінг».

Найкращою позаконкурсною роботою став відеосюжет ініціатора та співорганізатора адвокаційних кампаній на захист зелених зон та історичної спадщини Ужгорода Олександра Ровняка «Операція “Фунікулер”, або як захоплюють наш Радванський Карʼєр». Як відзначили в журі, це була чи не єдина журналістська робота з жанру журналістського розслідування, яку, як не дивно, підготувала команда не журналістів, а активних жителів міста. У матеріалі досліджується, в який спосіб стало можливим захоплення земельних ділянок поблизу популярного місця відпочинку ужгородців – ужгородського кар’єру.

Церемонія нагородження та вручення пам’ятних відзнак пройшла в Ужгороді 26 серпня. Також у межах нагородження переможців відбулася дискусія «Регіональна журналістика в Словаччині та Україні: звідки черпати натхнення і як протистояти медіапустелі?» Більше про цей захід ви зможете довідатися у наступних публікаціях.

Наступного року відбудеться другий конкурсний етап, про що організатори обов’язково проінформують місцеві ЗМІ та громадськість.

Журналістський конкурс є частиною міжнародного проекту “Посилення верховенства права на місцевому/ регіональному рівнях в Україні: приклад Закарпатської області”, що фінансується Міністерством закордонних справ Королівства Нідерландів в рамках програми MATRA.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Наталія Радченко

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