Завершилася модернізація пункту пропуску Чоп(Тиса) на Закарпатті

На пункті пропуску Чоп (Тиса)-Захонь, що на кордоні з Угорщиною в Закарпатській області, завершили роботи з модернізації.

Як повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, модернізація пункту пропуску здійснювалася в межах проєкту «Економічна підтримка України» (Проєкт USAID).

Фахівці субпідрядної організації «Автомагістраль Південь», що проводили роботи на пункті пропуску, оновили ділянку для вантажного транспорту, замінили асфальтне покриття, нанесли розмітку, оновили дорожні знаки, замінили дорожні плити та шлагбауми. Також були відремонтовані пішохідні доріжки, колесовідбійники та навіси.

Роботи з оновлення пункту пропуску «Тиса» розпочалися у вересні. Тоді у зв’язку з проведенням ремонту дорожнього покриття в зоні митного контролю пункту було частково обмежено рух легкових та вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України.

Під час робіт, що стартували в жовтні, працівники замінили 16 модулів для митного та паспортного контролю на більш сучасні та комфортні для роботи.

Також пункт пропуску «Чоп (Тиса)» обладнали пристроями вимушеної зупинки, які в разі потреби обмежать можливість транспортних засобів виїхати з його території.

Модернізація, що була здійснена зараз – це перший етап реконструкції пункту пропуску «Тиса», повідомив директор програми розвитку інфраструктури пунктів перетину кордону Проєкту USAID Камерон Беркуті. Вартість цих робіт становила 1.8 млн доларів. Наразі триває підготовка проєктної документації для подальшої реконструкції КПП.

Як повідомляв Varosh, у листопаді розпочалася також реконструкція пункту пропуску “Лужанка-Берегшурань” на Закарпатті.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук-сторінка Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області

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