Засипали Чорне озеро: Ужгородська міськрада вивчає ситуацію довкола водойми

Управління Нацполіції у Закарпатській області відкрило сьогодні, 10 лютого кримінальне провадження за фактом порушення правил охорони вод в Ужгороді. Повідомлення про те, що Чорне озеро на околиці Ужгорода засипали, опублікував на своїй сторінці у фейсбуці ужгородець, волонтер Михайло Карпенко.

У коментарі Varosh чоловік сказав: озеро засипАли вже тижні два. Повідомлення, опубліковане після громадських слухань щодо Генплану Ужгорода, мало неабиякий резонанс в соцмережі. На слуханнях містяни висловилися проти запропонованої версії генплану, в якій легалізована більша частина забудованих зелених зон міста.

Генплан Ужгорода: наступ на пам’ятки і відсутність регулювання забудови

Своєю чергою Ужгородська міська рада теж відреагувала на повідомлення: “представники міської ради виїхали на місце та зафіксували факт завезення ґрунту технікою”.

“Ця земельна ділянка належить місту. Варто наголосити, що жоден структурний підрозділ Ужгородської міської ради не надавав дозвільних документів на проведення будь-яких робіт або інших дій на цій території. Наразі ситуацію вивчає Управління контролю за благоустроєм та дотриманням ПДР у частині стоянки та зупинки – фахівці з’ясовують, хто саме і звідки здійснював завезення ґрунту”, — йдеться в повідомленні міськради.

Чорні озера — водойми, які не мали статусу водного об’єкта і не перебували на балансі міськради як озера.

В коментарі Varosh адвокатка Наталя Майстренко припустила, що міські депутати “навмисно не виготовляли паспорт цього об’єкту для того, щоб він вважався і був зареєстрованим як водний об’єкт. “Кірпічку” нам вдалося відстояти, там паспорт є”.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: зі сторінки Михайла Карпенка у фейсбуці.

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