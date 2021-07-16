Заради життя Павлика Мотички в Ужгороді зроблять найдовший живий ланцюг в Україні

Рекорд Украни полягає у створенні найдовшого, живого ланцюга, заради порятунку життя.

– Наша мета створити живий ланцюг, та замкнути ним пл. Театральну, наб. Незалежності, міст Масарика, Київську набережну, пішохідний міст. Ми запрошуємо кожного ужгородця, спортивні організації та клуби, благодійні ініціативи та фонди, колективи заводів, магазинів, закладів харчування та фінансові установи. Давайте разом врятуємо Павлика та покажемо, що Ужгород найдобріше місто у світі, – кажуть організатори.

Встановлення рекорду відбудеться 25 липня, збір під липами біля лінгвістичної гімназії ім Т.Г.Шевченка (Школа №1) о 15.00.

Представники Націанального реєстру рекордів України офіційно зареєструють рекорд в присутності національних та місцевих ЗМІ і внесуть в Книгу рекордів України. Це буде Рекорд заради життя, утворений найдовший живий ланцюг – це найбільша кількість небайдужих сердець, що прагнуть врятувати Павлика.

Павлику Мотичці трохи більше, ніж півтора роки. Він з Синевира. У Павлика СМА (спінально м’язева атрофія). Це захворювання при якому атрофуються всі м’язи, дитина перестає сидіти, тримати голову, рухатись, дихати, серце також атрофується і перестає працювати. Такі діти живуть лише декілька років, а часто не доживають і до 2-х років. У Павлика був старший брат. Він помер в 3 роки, його забрала ця страшна хвороба. Тоді ще не було ліків і батьки не могли йому допомогти. Та зараз є лікування, але воно одне з найдорожчих у світі і коштує кілька мільйонів доларів.

Зареєструватись як учасник, волонтер чи спонсор можна на сайті help-pavlik.online

Приватбанк 5168 7574 0804 6045 Мотичка Марія (мама Павлика)

Ощадбанк 5167 8031 0951 1118 Мотичка Юрій (тато Павлика)

Monobank 4441 1144 2527 2026 Мотичка Марія (мама Павлика)