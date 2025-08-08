Записатися до сімейного лікаря чи педіатра ужгородці зможуть через застосунок

Записатися до сімейного лікаря та педіатра ужгородці можуть онлайн через безкоштовний мобільний застосунок або сайт Health24. Онлайн-сервіс Health24 запрацював наразі у трьох амбулаторіях Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, кажуть у компанії Health24.

Запис до сімейного лікаря чи педіатра через додаток уже працює в 3 з 7 амбулаторій міста:

Амбулаторії загальної практики сімейної медицини №1 (Другетів, 79);

Амбулаторії загальної практики сімейної медицини №4 (вулиця Сечені, 50);

Амбулаторії загальної практики сімейної медицини №7 (вулиця Капушанська, 161).

Незабаром медичний сервіс Health24 запрацює і в інших 4 амбулаторіях міста.

— Наша компанія має медичну систему для лікарів, через яку лікарі вносять інформацію про пацієнтів до центральної бази даних eHealth, — пояснила Varosh керівниця прес-служби Health24 Ольга Куліковська. — Ми пропонуємо безкоштовний електронний сервіс онлайн запису із доступом до свого електронного медичного кабінету пацієнта, щоб пацієнти могли не чекати прийому лікаря у вільній черзі, а записатися на зручну дату та час і відразу потрапити на прийом.

У застосунку людина може переглядати свою медичну карту, декларацію з лікарем, попередні візити, інформацію, яку вносить лікар, електронні направлення до вузьких спеціалістів та електронні рецепти на ліки та медичні вироби.

Як записатися до лікаря? Завантажте мобільний застосунок для Android чи для iPhone, перейдіть до розділу “Інше”, натисніть “Увійти/Реєстрація” та зареєструйтеся. Вкажіть свій мобільний номер і прийміть умови користування сервісом. Для підтвердження особи система зателефонує вам — підніміть слухавку та натисніть “1”. Створіть власний пароль та внесіть особисті дані. У пошуковому рядку введіть “Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги”. Виберіть лікаря, зручну дату та час, натисніть “Записатись на прийом”. Якщо у вас вже є декларація, натисніть “Мій лікар” та перейдіть до запису. Пільговий проїзд для школярів в Ужгороді: що потрібно зробити батькам Як записати дитину на прийом? Також на прийом до лікаря можна записати дитину або батьків чи інших близьких. Для цього необхідно у розділі “Медкарта” у вкладці “Пов’язані особи” додати профіль дитини чи іншої близької людини. Під час запису на прийом у полі “Оберіть кого записати на прийом” виберіть необхідний профіль. Свої майбутні записи дивіться у розділі “Прийоми у лікаря”. Електронний кабінет пацієнта Через застосунок Health24 доступна власна електронна медична карта та електронна карта рідних (за умови їхньої згоди через смс). Окрім цього, доступна історія прийомів, призначені рецепти та направлення. Також є можливість залишати відгуки про лікарів та отримувати нагадування про майбутні прийоми.

Лише державні амбулаторії

Наразі, зі слів Ольги Куліковської, записатись на прийом можна тільки в державні амбулаторії та вже частково — до вузькопрофільних лікарів Ужгородської міської багатопрофільної лікарні (що по вул. Грибоєдова, 20).

— Зараз ми ведемо також перемовини, щоб ще включити онлайн запис, щоб пацієнти могли зайти в застосунок, подивитися, що у них є направлення, скажімо, до лікаря-пульмонолога, зайшли до графік цього лікаря-пульмонолога і записалися, ввели код електронного направлення, ці 16 цифр, — пояснила Олександра Клубенко, маркетологиня Health24. — Бо тепер, коли направлення приходять на телефон, там просто номер. Що це за направлення, куди це, до кого не вказано, якщо їх кілька — можна заплутатися. А в застосунку можна подивитися і дату, коли це направлення закінчується, і до кого воно, хто його виписав — це все є. Тепер поступово будемо також виводити там додатково і лікарі вторинної ланки. Бо всі державні лікарні міста Ужгород, вони всі працюють на Health 24.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне

