Заповідники України: про нацпарк “Синевир” і його туристичні об’єкти зняли відеофільм

Відео із мальовничими місцями Національного парку «Синевир» на Закарпатті опублікував youtube-канал «Трофей».

У 40-хвилинному відео можна побачити унікальні ландшафти та букові праліси, що є світовою спадщиною ЮНЕСКО, віртуально «прогулятися» парком та оглянути найцікавіші локації для туристів.

Знімальна група завітала, зокрема, до Музею лісу і сплаву – історико-культурної гідротехнічної споруди, через яку свого часу проходили бокори (колоди, скріплені в один пліт для сплаву або для переправи на них по воді – ред.) і сплавлявся ліс. Кілька років тому в нацпарку почали реконструкцію цього унікального об’єкта, однак нині роботи зупинені через війну.

Також автори відео відвідали Реабілітаційний центр бурих ведмедів. Наразі тут утримується 32 клишоногих, якими опікується 13 людей.

Принагідно директор НПП «Синевир» Микола Дербак розповів і про завершення будівництва реабілітаційного центру оленя благородного. У коментарі Varosh у нацпарку уточнили, що наразі реабілітаційний центр чекає на офіційне відкриття, що відбудеться незабаром.

Ще один туристичний об’єкт нацпарку, який можна побачити у відеофільмі – музейний комплекс «Старе село» у Колочаві, де відтворено історію розвитку закарпатського села впродовж останніх 250 років.

І, звісно, не обійшли увагою автори фільму й головну “родзинку” нацпарку – власне озеро Синевир.

Національний парк «Синевир» створений 5 січня 1989 року. Одним із основних його завдань є створення, збереження і відтворення природних екосистем.

Територія парку складає 43 тис. га, з яких 32 – це ліси.

2,5 тисячі га парку – це букові праліси, включені до реєстру Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Загалом 22% території НПП «Синевир» є заповідними територіями.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Rbrechko

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