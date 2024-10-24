Заняття з об’ємної пластики для підлітків стартують в Ужгороді

Проєкт для інтеграції підлітків переселенців у середовище однолітків «Творчість-об’єднання» запустив Мистецький центр “Кубло”. Цим проєктом продовжують тему, почату в проєкті «Чути дітей», розповіла Varosh керівниця центру “Кубло” Тетяна Смріга.

— Дуже-дуже було багато було побажань і дітьми, і батьками про те, щоб продовжувати акі заняття, — сказала вона. — І тому в цьому новому проєкті ми ніби продовжуємо тему, тобто ми знову працюємо з дітьми у сфері візуального мистецтва. У нас уже тиждень тривають заняття з малювання, ми додали об’ємну пластику, щоб дати дітям першу спробу скульптури, створення скульптури. Буде також сімейний театр для ляльок і будуть лекції для дорослих, для батьків. Про те, що таке мистецтво, як навчати дітей мистецтву тощо.

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В проєкті підтримують нерозривність сім’ї і переконані, що не можна розділити дітей і батьків. Підтримка батьків, і участь батьків завжди дуже важлива. На участь у проєкті розраховують у першу чергу на підлітків, в першу чергу з числа внутрішньо переселених, і також і ужгородських.

В рамках проєкту вже відбулись три заняття з малювання і тепер у неділю буде пленер: діти малюватимуть Ужгород.

— Нам здається, що навичка малювати не тільки уявні речі, а й те, що ти бачиш — важлива в цьому проєкті, тому що ти не можеш любити те, що ти не знаєш, а ти вивчаєш місто через малювання цього міста. Ти його ніби присвоїш, воно стає тобі зрозумілішим, ближчим, важливішим. Тим більше, що в процесі ми багато обговорюємо і говоримо, в тому числі, про місто, його історію, про його життя.

Заняття із скульптури починається з понеділка, 28 жовтня. Зі слів Тетяни Смріги, це буде короткий але структурований і важливий цикл.

— Тому що зараз діти живуть у віртуальному просторі, вони набагато краще орієнтуються у 3D, але ми хочемо, щоб цей досвід 3D, який є у них в головах, віртуальний, він отримав також матеріальне втілення, — каже Тетяна,

Реєстрація на курс з об’ємної пластики та графік занять — за посиланням.

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Далі в проєкті — сімейний театр ляльок, який проводитиме Театральна студія “Slava”. В кінці проєкту буде виставка закрита для учасників і для батьків.

Проект ГО «Мистецький центр «Кубло» «Творчість, що об’єднує: інтеграція ВПО через арт-терапію» фінансується ACT Alliance і реалізується Закарпатською Реформатською Церквою за координацією HEKS/EPER Румунія для підтримки ВПО та місцевого населення за допомогою мікрогрантів для спільнот на основі підходу SCLR.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото із занять малюванням надані Тетяною Смрігою

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